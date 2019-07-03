大雨直直落…高雄這棟百年古厝成危樓

2019-07-03 17:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕豪雨不斷，林園區百年建築「安記棧」頹圯更趨嚴重，早年防盜匪的狹窄門戶洞開，從港埔大排對面遠眺，美麗的建築猶如墜落荒煙蔓草，不復見往年商埠風華。地方人士疾呼政府重視，不要讓安記棧成為下一個劉家古厝。

安記棧為林園區黃氏家族所有，林園人說「椰樹過溝仔（頂厝）、紫雲三公黃、港仔埔江夏萬戶黃」，描述黃氏家族興盛，且多人曾擔任縣議員、鄉長等要職，而江夏派、紫雲公派兩座黃家古厝，更是知名景點。

位在港埔大排旁的安記棧同樣讓人驚豔，這是清末秀才黃遜人在日治時代明治35年（1902年）興建，占地220坪，為兩落合院式建築，後落有兩樓高，當時船隊都直接開到門口裝卸貨（主要為稻米、蔗糖），大門口非常狹窄，為防範盜匪攻擊，極具特色。

安記棧原由一位獨居阿嬤長期居住，她2、3年前辭世後大門深鎖，不過近日大門毀壞，從外探看赫然發現裡面頹圯嚴重，雜草叢生寸步難行，今年汛期連日大雨更是每況愈下。

文史工作者戴健城說，月前針對安記棧田野調查，發現大門自然毀壞，屋內殘破不堪，恐難以承受更大豪雨或颱風。鄉民在網路上疾呼，希望韓市府能夠重視，憂心安記棧成為下一個仁武劉家古厝，更不希望再發生像200年歷史的古厝被一夕剷平的悲劇。

出身黃氏家族的前林園鄉長黃兆呈表示，2014年間文化部整修歷史建築黃家古厝（江夏派）時，曾考慮將安記棧一併列入，但遭所有權人拒絕，其命運只能交由黃氏後代決定。

高市文化局指出，安記棧目前為民宅，不是歷史建築，最近確實在網路上有人要求保護，將先釐清產權，了解所有權人保存意願或處分用途。

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