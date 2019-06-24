蘆竹百年古厝「德馨堂」 中原大學助風華再現

2019-06-24 20:49

〔記者李容萍／桃園報導〕中原大學景觀系周融駿、商設系陳靜宜、建築系葉俊麟3位老師，協助地方發展特色與保存文化資產，帶領學生了解桃園市定古蹟「陳氏祖祀德馨堂」的歷史和建築文化，運用設計與科技的專業，以創新思維協助古蹟重現風華。

「德馨堂」陳家古厝座落在蘆竹區南山路三段鄰近機捷山鼻站，興建於清朝光緒年間，距今已有119年歷史，包含正身、前埕、山門、圍牆，由當時人稱「猴仔師」的匠師打造，是北台灣少數保存良好的閩式傳統建築，曾被劃入機捷區段徵收範圍，在子孫奔走爭取下得以保存並獲列為市定三級古蹟；其屋脊呈燕尾造型，只有當時的秀才才能興建，因緊鄰機捷，曾有建商想高價收購，但後代子孫不受利誘、堅持保留祖產。

中原團隊在研究過程也和社區互動，有學生發展AR擴增實境還原古蹟舊貌並減少紙本印刷對環境的負擔，也有學生設計小朋友喜愛的立體書、長輩愛收藏的馨香草本「福祿壽」擴香石等，期望拉近不同年齡層民眾與古蹟的距離，透過文創設計讓更多人看見歷史與文化的價值。

周融駿表示，德馨堂鄰近大古山風景區，是觀賞海景及飛機起降的知名景點，為協助地方創生及發展觀光，跨系所課程「文化創意產業研究」鼓勵學生以德馨堂的文化歷史為基礎，設計並實作相關文創衍生商品，為訪客創造互動樂趣與五感體驗，讓德馨堂不只是古蹟，也是寓教於樂的休閒場所。

「沒想到老房子可以用這麼有趣的方式被人看見」，負責維護德馨堂的桃園市伯達宗族會總幹事陳定弘感謝中原師生為德馨堂所做的文創設計，雙方正在洽談授權合作的可行性，期望能透過學生的創意表現，賦予古蹟新的時代意義。

中原大學設計學院院長陳其澎也說，由設計學院跨系所師生組成的文創設計碩士學位學程，運用多元設計手法在實際的場域「德馨堂」中呈現商業設計、空間設計及文化資產保存的專業，充分展現中原師生對地方的關懷及設計能力，是大學推動地方創生的成功實例。

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