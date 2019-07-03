南投搶救「母女樹」生機 意外揭露「非親生」奧秘

2019-07-03 14:40

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市鳳山里「母女樹」，因樹幹、樹根遭蟲害入侵危及生機，今日福田樹木保育基金會展開治療過程中，也揭開「母女樹」之間沒有血緣的奧秘，確定依偎在老樟樹旁的小樹，品種並非樟樹，而是台灣原生種「杜英」，儘管母女是不同樹種，但因小樹依偎著大樹，狀似媽媽呵護女兒的模樣，依舊是深受遊客喜愛的觀光熱點。

福田樹木保育基金會環境部主任黃奕珣指出，「母女樹」中的母樹即是南投縣政府列管編號6號的珍貴老樟樹，樹齡有300多年，樹高約25公尺、樹胸徑達2.8公尺，須5、5人才能環抱，因鳳山里在日據時期以種植樟樹為主，所以舊稱「樟普寮」，之後因大量開發土地，導致樟樹幾乎被砍伐殆盡，更凸顯這棵老樟樹的珍貴。

今日福田樹醫團隊會同縣府農業處等相關人員，首先向社區民眾說明「母女樹」病情，包括因腐朽菌、白蟻等病蟲害，造成樹冠已出現枯死枝條，以及20多處腐朽樹洞傷口，其中，又以老樹根部受創最嚴重，造成的樹洞傷口長約150公分、寬約100公分，若不好好治療，老樟樹最後恐因「頭重腳輕」而傾倒。

隨後，福田樹醫團隊除了為「母親」老樟樹及「女兒」杜英樹修剪不良枯枝以外，也將其腐朽部清創後進行碳化及殺菌，並搭配機具輔助鬆土，以增加排水及透氣，相信不久的將來，「母女樹」便能恢復健康。

藍姓女地主說，「母女樹」所在的土地為其藍家宗族所有，因小樹與母樹氣根盤根錯節，大家才以為同是樟樹，但隨著母樹愈長愈巨大，小樹卻仍如小不點般長不大，兩者身型差距愈大，大家的疑惑也就愈多，如今經福田樹醫團隊說明後，令人有種矛塞頓開之感，也可說是此次治療的意外收獲。

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