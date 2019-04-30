地表「最陽光」的兒童遊樂場在關西 老人小孩跑光光

2019-04-30 20:18

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮第1停車場的黑板樹被「腰斬」，鎮長劉德樑說，黑板樹枝幹容易脆裂，風大時很可能砸中下方停放的車輛或路過者，所以找來專業園藝業者修剪，直接把5、6公尺高的樹腰斬成一半，再等幾年就會重新長成1把把的綠色大傘。只是有鄉親認為這根本是亂剪，而被「砍頭」的樹下本是兒童遊樂場，這下樹蔭沒了，倒是出現「地表最陽光的兒童遊樂場」，過度「曝光」的結果，老人小孩跑光光。

樹醫師李碧峰說，大家常錯以為黑板樹很脆弱，其實它原是1根直立主幹，側枝再分層往上長高的樹種。如果讓其正常生長，風阻可以穿越過1層層的側枝，並不容易發生斷裂或倒塌意外。

但台灣人害怕它長高，很多人用像對付關西第1停車場那樣的方式強剪去它的主幹，黑板樹的主幹頂端優勢被去除後，慢慢就會變成多主幹的樹形，形成頭重腳輕，後來只要大風一颳就真的很容易倒塌，演變到後來，就成了1個惡性循環，外界就更肯定黑板樹這種樹種很脆弱。

李碧峰說，他觀察過關西第1停車場的黑板樹，他說，它們之所以會不斷往天空長高，為的就是要搶行光合作用比較好的環境！

因為這個停車場周邊的建物不少也不低，樹木為了求生存，很自然的努力往天空搶「地盤」，但只要高過兩旁的建物，其生長速度自然就會慢下來。

李碧峰直言，鎮公所前述的強剪作法，只是讓黑板樹的結構變脆弱，特別現在正值梅雨要來，病蟲害會更多，如果要好好保護這些被強剪過的黑板樹不致被害死亡，管理單位不僅要顧好被強剪後的傷口防護，未來更須對新長出來的頂芽，每年做至少兩次的摘芽跟疏芽工作，等於管理上要更「搞工」。

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