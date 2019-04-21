不要理光頭！ 台東教師團隊推廣「樹藝沙龍」

2019-04-21 11:23

［記者張存薇／台東報導］「生活周遭處處是樹，樹木的修剪學問大！」台東大學體育系講師李潛龍團隊身體力行，以繩索攀爬搭配人工修剪方式，今天為台東卑南遺址公園高達10米的大葉欖仁修除枯枝、附身其上的其他植物，李潛龍說，希望在台東推廣這樣友善剪樹的方式，也讓民眾愛樹、護樹，讓樹木能更健康生長。

李潛龍團隊獲立委劉櫂豪「愛台東夢想資助計畫」贊助，推廣「樹藝沙龍」剪樹理念。今天團隊齊聚卑南遺址公園，由台北剪樹職人帶領指導，為高達10米的大葉欖仁修除枯枝、徒長枝等，團隊們以繩索吊掛攀上樹的高處，以簡單的鋸子鋸除因颱風吹斷或自然老化的樹枝。

李潛龍說，人工修剪的好處是可以接到樹幹、或大型機具到不了的位置，也能保留樹型做好較妥當的修剪，讓樹木不再只有「理平頭」、「理光頭」的選擇，也能更健康的成長。

劉櫂豪今天也到現場探視，他說，透過細心呵護及修剪，樹木可以長得更茁壯、更漂亮，也希望透過這樣的推廣，讓民眾都能親近身邊每一棵樹，讓台東成為可以處處深呼吸的好地方。

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