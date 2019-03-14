修剪大榕樹竟只剪一半 住戶呼太離譜

2019-03-14 07:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日湖日里公園路有一棵大榕樹，樹幅已罩住了電線，住戶向公所反映，台電雖前往修剪，竟只修剪跟電線繞在一起的一邊，另一邊卻未修剪，讓大榕樹只剩」半邊臉」，住戶直呼太離譜！太可笑！

烏日區公所表示，這樣的修剪太難看，公所會儘速派廠商進行另一邊的修剪，把大榕樹修剪好看一點。

烏日湖日里公園路萬善堂前有一棵大榕樹，每年都會進行修剪，由於今年尚未修剪，而大榕樹的樹葉茂密成長，樹葉已與旁邊的電線纏繞在一起，住戶擔心一旦下豪大雨，樹枝掉落，將電線打斷，對住戶會造成危險。

楊來成表示，而且樹葉不修剪，風一吹，樹葉掉滿地，影響環境，很多住戶都在抱怨。

楊來成表示，他向烏日區公所反映，公所則請台電來修剪，台電今天進行修剪，竟然只修剪一半，另一半都不理，台電所修剪的部份，是該部份跟電線纏繞在一起，屬於台電所管，另一邊沒有，所以台電不負責，政府竟然如此區分，如同「一國兩制」，實在可笑，「這是什麼政府！」

烏日區公所表示，會儘速派廠商修剪，這樣的修剪實在太難看。

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