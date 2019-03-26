高雄15棵樹遭剃光頭 護樹團體超怒

2019-03-26 21:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市又傳路樹被剃光頭！鼓山三路共有15棵路樹斷頭遭殃，養工處指是台電所為，台電又推給永豐餘，護樹團體則呼籲趕緊通過高雄市樹木保護管理自治條例，將中央與國營機關修剪樹木，也納入高雄市規範。

環保團體與議員上週拜會高市府工務局，要求落實韓國瑜市長選前對樹木保護的九大承諾，工務局長吳明昌允諾3個月內改正，但今天又傳出位於青泉街至大榮街的鼓山三路，有15棵路樹慘遭斷頭修剪。

養工處查詢後表示，這並非市府委任包商所為，而是台電因路樹恐牴觸高壓電纜線，雇人修剪。

但記者向台電高雄營業處查證，回覆是地主永豐餘集團雇工修剪，但因樹梢接近高壓電纜線，台電僅負責修剪樹梢部分。

「高雄愛樹人協會」團長莊傑任批說，不久之前，位於十全路的台電高屏供電區營業處，也發生樹木被剃光頭的情形，他痛批台電無法無天。

莊傑任指出，韓國瑜市長於選前簽屬「高雄市樹木保護承諾書」九大承諾，包含樹木修剪SOP仿效台北版本以終結斷頭修剪等亂象、制定樹木保護管理自治條例、成立公園處等，因此於上週拜會工務局長吳明昌，並出示高雄這幾年樹木斷頭修剪的災難照片。

吳明昌當場承諾，4月將舉辦學者專家研討會，5月底前定稿，要在3個月內把相關規範改正通過，以確保樹木修剪的品質，並一併制定「樹木種植規範」。

莊傑任說，對於台電等中央及國營機關，粗暴修剪樹木，市府也應拿出手段，趕緊通過高雄市樹木保護管理自治條例，明定在高雄市境內的中央、國營機關，修剪樹木也需遵守高市府規範，才不會讓慘劇一再發生。

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