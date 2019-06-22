湳雅夜市珍貴樟樹遭砍 市府認定圍籬屬違建連夜拆除

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〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區湳雅夜市內列管的珍貴樟樹被大卸8段外運，另一棵列管的榕樹則是僅剩3分之1的枝幹，農業局長李玟擔心榕樹存活及公共安全，晚間會同工務局拆除大隊認定圍籬是違建，已在晚間11點半左右完成拆除，後續由農業局派員為榕樹架支架救治，也避免倒塌傷及路人。
據了解，砍樹的廠商調來大型車輛及機具佔據路面，經警方認定違法開罰，並在市議員何博文到場後，將車輛駛離暫停砍樹作業；但也被發現，施工人員雖將電鋸交給警方，但仍有人持鋸子在圍籬內，讓人擔心會趁夜動手砍除僅存的榕樹。
晚間坐鎮現場的李玟說，圍籬高築是公權力無法進入執法的主因，工務局長朱惕之獲知建商囂張行為，相當憤怒，指派拆除大隊到場，確認圍籬屬於違建後，預計連夜拆除。而圍籬也已在晚間11點半左右完成拆除。
此外，該處基地屢傳要都更，但市府相關單位查無申請資料，工務局也查無三邦實業公司申請建照，另為嚴懲建商漠視法令的囂張行為，將會同法制局研議管制該基地開發案。
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湳雅夜市珍貴樟樹 慘遭建商大卸八塊
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新北市違章拆除大隊深夜到場拆除圍籬，露出榕樹的根部。（新北市工務局提供）
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圍籬拆除後，榕樹的根部整個露出，右側底部可見傷痕累累。（新北市工務局提供）
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湳雅夜市珍貴樟樹被砍，新北市農業局會同拆除大隊拆除屬於違建的圍籬，農業局長李玟（白衣）也在現場關切。（記者何玉華翻攝）