湳雅夜市珍貴樟樹遭砍 市府認定圍籬屬違建連夜拆除

2019-06-22 23:44

首次上稿 22:58

更新時間 23:44

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區湳雅夜市內列管的珍貴樟樹被大卸8段外運，另一棵列管的榕樹則是僅剩3分之1的枝幹，農業局長李玟擔心榕樹存活及公共安全，晚間會同工務局拆除大隊認定圍籬是違建，已在晚間11點半左右完成拆除，後續由農業局派員為榕樹架支架救治，也避免倒塌傷及路人。

據了解，砍樹的廠商調來大型車輛及機具佔據路面，經警方認定違法開罰，並在市議員何博文到場後，將車輛駛離暫停砍樹作業；但也被發現，施工人員雖將電鋸交給警方，但仍有人持鋸子在圍籬內，讓人擔心會趁夜動手砍除僅存的榕樹。

晚間坐鎮現場的李玟說，圍籬高築是公權力無法進入執法的主因，工務局長朱惕之獲知建商囂張行為，相當憤怒，指派拆除大隊到場，確認圍籬屬於違建後，預計連夜拆除。而圍籬也已在晚間11點半左右完成拆除。

此外，該處基地屢傳要都更，但市府相關單位查無申請資料，工務局也查無三邦實業公司申請建照，另為嚴懲建商漠視法令的囂張行為，將會同法制局研議管制該基地開發案。

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