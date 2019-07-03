環狀線第一階段年底完工！中和站開發大樓

2019-07-03 12:57

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天視察環狀線的捷運中和站，預計今年底完工，新北捷運局表示，中和站規劃地上14層、地下4層使用，樓上層將提供商務辦公空間，並且與旁邊的南山威力廣場增設連通道，目前已有2總廠商投標，能夠挹注7億元的開發效益到新北軌道建設基金。

環狀線是從大坪林站到新北產業園區站，全長15.4公里、共14個車站，而10個車站規劃做為土地開發，預計挹注80億元捷運自償性經費。新北捷運工程局長李政安表示，目前環狀線機電系統已經完工，正進行交通部的初履勘前穩定性測試。

侯友宜與在地議員、里長前往捷運中和站會勘，並試捷運車廂，他表示，由於中和交通壅塞，因此捷運採高架建設，中和站也是連接捷運萬大線的交接點，目前正在試運轉階段，經過將近45度的轉彎幅度，發出的噪音引起周遭民眾抗議。

對此，李政安說，會先完成列車車輪切削、全線軌道磨軌作業外，也會對隔音牆改善，並延伸骨架加裝吸音板，針對路段特性擬定具體方案，對於轉彎半徑因車輛與軌道摩擦產生尖銳聲音，將安裝鋼軌潤滑器來降低噪音，目標8月底完成。

另一方面，捷運局表示，中和站土地開發案已公開徵求投資人並於5月截止，目前有2組廠商投標，今年完成資格審查及規格評選，地上4到14樓為商辦大樓，地下1樓到4樓則是停車空間，預估開發後總銷售效益約28.3億元、可挹注捷運自償性經費約7億元。

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