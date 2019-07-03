力挺朱、暗酸韓？ 侯友宜：對市民的選舉承諾不要改變

2019-07-03 10:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市長朱立倫昨天代班主持廣播節目，新北市長侯友宜合體表態力挺，兩人互道兄弟，展現多年好交情。侯友宜今天受訪表示，他告訴朱立倫勇於做自己，不要改變。他並意有所指地說，「對市民的選舉承諾不要改變，做人要有信用，說話要算話」，被解讀是在暗酸高雄市長韓國瑜。

侯友宜今天參加市政會議後，媒體詢問昨天合體朱立倫，是否代表公開力挺朱參選總統？

侯友宜表示，昨天他與朱立倫以非常輕鬆的心情談市政建設，也談談朱參選總統的心路歷程，對他而言，最重要的是把新北市建設好，如果新北市政做得很好，他去支持哪一個人才有意義，如果做不好，身為新北市長去支持誰，是完全沒有意義的事情，所以昨天兩人聊聊過往，也理解朱立倫現在面臨的心情，並給予鼓勵和加油打氣。

對於朱立倫參選過程辛苦，是否提供建議？侯友宜說，人生應該永遠選擇做自己，未來怎麼樣沒有人會知道，所以從以前的朱立倫到現在的朱立倫，「要做他自己不要去改變」，更重要的是把政見以及未來的願景與理想，清楚地告訴選民，雖然不知道大家對於這樣的方式是否買單，不過做自己最重要。他強調，擔任市長就做市長角色應盡的份內事情，認真努力做事，政治意識形態的表示沒有多大意義，好好做事，為新北市加油。

針對網路聲量較低，並自嘲不想當網紅，侯友宜說：「講實在話，我不是那種咖啦！我們好好做事啦！」過去幾十年他在工作上認真、努力做事，希望能為新北市多做一點事情，改變城市風貌，帶來安居樂業。

侯友宜強調，對市民的選舉承諾不要改變，做人要有信用，說話要算話，要認真打拚，「我一輩子就是這樣的人，我還是做我自己，好好為新北市做事」。

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