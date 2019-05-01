公開力挺！ 侯友宜：相信朱立倫有能力擔當國家重責大任

2019-05-01 10:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕高雄市長韓國瑜同意被動納入國民黨總統初選機制，最早宣布參選的前新北市長朱立倫，目前聲勢落後。新北市長侯友宜一改先前保守態度，今天公開力挺朱立倫。侯友宜表示，相信朱立倫有能力擔當國家重責大任，他會把市政工作做好，延續朱當年未完成的工作與心願。

針對韓國瑜表態願接受被動納入黨內初選民調，侯友宜今天在市政會議受訪表示：「很好啊！」只要想參與這場選舉的人，我們都樂觀其成，很多人想承接重大責任，為台灣、為中華民國走出一條路，我們都舉雙手歡迎。

媒體詢問，朱立倫目前民調落後，是否給朱加油打氣？

侯友宜回應，他相信朱立倫有很好的工作經驗及選舉過程的判斷，尤其朱這段時間非常辛苦、賣力，積極努力走出人生不一樣的路，讓選民看得到，這段時間朱立倫非常接地氣，到各地遊走，希望取得人民認同，「我相信他是有能力足以擔當國家重責大任的人」。

侯友宜說，新北市許多建設是朱立倫長年打拚留下來辛苦的影子，他會扮演好市長的角色，把市政做好，讓民眾能夠感受的到，延續朱立倫當年未完成的工作及心願，這也是對朱立倫最好的感謝。未來他會在既有的基礎往上堆疊、發展，創造更多讓市民有感的政績，這是自己應盡的責任。

侯友宜表示，「朱市長走自己的路，我們都很開心」。希望每一位參選人心想事成，並給朱立倫加油打氣。

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