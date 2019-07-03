挺朱？侯友宜：市政做好才能談支持誰

2019-07-03 12:01

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天參加前市長朱立倫主持的廣播節目，過程中展現情誼，今天剛好是國民黨總統初選最後一場的「國政願景電視發表會」，下週開始進行民調，侯友宜被問及是否替朱打氣加油，他強調，市政做好才能談支持誰，沒有做好之前支持任何人都沒有意義。

侯友宜今天早上視察即將完工的捷運中和站，對於是否表態力挺朱立倫，他表示，現在最重要的是市政做好，認真為新北市做事，環狀線也要如期完工通車，市政做好才有意談支持任何人，施政沒有做好談支持任何人都沒有意義。

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