愛文芒果外銷日、韓是去年同期2倍 出貨前先「三溫暖」

2019-07-02 18:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南芒果遠近馳名，尤其已進入盛產的愛文，更是深受歡迎，市政府全力衝外銷，拓展日本、韓國等市場，出貨前，每顆得先享受如「三溫暖」般的蒸熱作業，目前玉井廠的處理量，是去年同期的2倍，工作人員每天都忙著分裝、搬運。

玉井蒸熱廠由有市政府官股的南瀛農產國際行銷公司負責營運，今年5月中旬開始收果，進行處理作業，目前出貨量累積已有300公噸，成績亮眼。

南瀛農產總經理李添財表示，日本、韓國等都是東方果實蠅的非疫區，要外銷到當地，就得先經過蒸熱程序，將蟲卵處理掉，馬虎不得。

李添財說，配合檢疫官的進駐時間，這個產季的收果將至本月27日為止，預計整體的蒸熱處理量可達500公噸，是去年的2.5倍。

李添財指出，以2班制的正常工時而言，目前蒸熱廠的單日處理量可達20公噸，已排定了各貿易商的進場時間，配合生產線的作業人力，順利出貨，大家一起衝外銷。

每年6月中旬之後，因屏東產季告一段落，玉井蒸熱處理多以台南山區的愛文為主，各地的外銷供果送來，會先篩選，淘汰罹患炭疽病、表皮有乳汁，或者因碰撞瑕疵的，嚴格把關。

蒸熱期間，設施內必須控制在攝氏50度左右，歷經約4小時處理，還要再冷卻貯存，如同「三溫暖」，最後送到作業線分級、包裝。

李添財提到，外銷供果戶要先通過用藥檢，運抵時，還會抽驗，蒸熱後，更得完成蟲害的檢疫，出口日本、韓國的愛文，每顆都是高規格處理。

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