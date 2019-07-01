竹縣文資義渡碑將提古物審議 警官宿舍、石滬擬列冊追蹤

2019-07-01 22:42

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣文化資產審議委員今天下午現勘3處文資提報點，文化局表示，現勘決議，芎林鄉廣福宮義渡碑和奉憲示禁碑將逕提古物審議會；警察局橫山分局長宿舍和新豐埤頭石滬，則初步建議列冊追蹤，待提古蹟歷史建築文化景觀審議會審議確認。

位於橫山鄉新興街上縣有地的橫山分局長宿舍，為一層樓斜頂瓦屋木造梁柱結構，警察局為辦理修繕保存或拆除重建，提報評估其文資價值。縣議員余筱菁、張良印等到場關心。余筱菁認為，宿舍保存完整，若經好好整修，未來可朝浪漫台3線休息站、横山及尖石的入口旅遊服務中心等方向來經營，橫山所處機關用地範圍在宿舍後方可以延至鐵路邊，至少有六成面積仍可供分局興建新宿舍，不要把九讚頭最後的公有老屋拆除！

文化局則表示，宿舍格局完整，但部分構件保存較差，漏水嚴重，天花板及地板經修繕非原有材質；雖具文化資產價值，但因地緣關係，後續再利用與擴散效益有困難，且管理維護不易，初步建議列冊追蹤。

芎林鄉民代表劉名揚建請提報，將立於廣福宮右側的3塊石碑登錄為縣定古蹟。他說，「九芎林街前義渡碑」和「義渡碑」碑文可知，當時的百姓為了旅行往來的安全，共同出資購置田產孳息經營義渡。「奉憲示禁」則有記載，劉嵩山帶領芎林人在清末時期前往基隆抵禦法國軍隊。

文化局表示，上述碑文所載人事時與地方發展史密切相關，具重要意義；因坐落位置已非原址，建議另提指定古物審議。

前竹北市民代表許育綸則是建議將新豐埤頭石滬（新豐後湖石滬群）列為文化景觀。他表示，新豐石滬位於桃竹交界羊寮溪出海口南岸，面積約4萬平方公尺，與桃園新屋蚵間石滬群應屬同一群，年代最早可上推至平埔族時期，清領和日治時期也都有文史記載。

對此，文化局表示，審議委員認為該處石滬作為漁產業設施，但近年不再使用，積砂嚴重，多數石滬體已被海沙淹沒，僅局部可見，且在地未成立守護團體，後續如無管理維護，又缺乏周邊相關產業，恐難以保存，初步建議列冊追蹤。

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