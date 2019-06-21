苦無文資身分保護 南監舊八卦樓風雨後嚴重坍塌

2019-06-21 19:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕法務部矯正署台南監獄圍牆外的舊八卦樓，運用了逾1世紀歷史的刑務所部分原件複製、打造，包含「賓夕凡尼亞」式的扇形空間配置，以及日治時期的木構牢房，罕見又珍貴，7年前學者與民代發起搶救，爭取保護，但勘查、審議後，未能列入文化資產，不敵風吹雨淋的歲月摧殘，已坍塌嚴重，猶如廢墟，令人欷噓。

原台南刑務所於1904年完工，為放射狀的監獄格局，透過扇形通道連接5處牢房區，舊八卦樓就是以當時的中央台建材重新打造。

1987年時，南監從中西區搬遷至歸仁，原本的地上物都拆除，唯有這處八卦樓，以及附屬牢房等部分建材卸下後運送至現址，由收容人重新搭蓋起來，做為獄政發展的歷史見證。

由於舊八卦樓在南監圍牆外閒置，7年前學者、民代爭取保護，將現勘、審查後，都難具備文化資產登錄價值，荒廢迄今。

市政府文化局長葉澤山指出，無法列入古蹟，或者歷史建築，主要是審議委員認為中央台已搬遷、變動，且再度打造的舊八卦樓，並非全部原件，有的是現代磚瓦重砌，亦即使用了新材料。

葉澤山說，刑務所原本的量體很大，舊八卦樓僅取一隅，比較類似意象的呈現，完整度不夠，也是難以具備文資身份的原因。

葉澤山提到，舊八卦樓所在的場域，也不便開放參觀，構件拆卸後，可送至文資建材銀行，或者移置回原台南刑務所附近，更符合歷史脈絡意涵的地方，進行局部、意象式復原。

台南監獄則強調，受限於經費，加上沒有專業能力，難以做好舊八卦樓的維護工作，若市政府願意協助，樂見其成。

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