搶救蟾蜍山文化景觀！台科大願釋校地 文資團體盼做社造

2019-05-18 22:29

〔記者楊心慧／台北報導〕位在台北公館的蟾蜍山有多棟古蹟、歷史建築，卻長久失修、內部殘破不堪，所有權人台灣科技大學近日鬆口願釋出該區校地，交由市府規劃，達到校方、當地雙贏局面，但需市府主動洽談；未料，台北市文化局卻打算媒合做其他用途，文資團體擔心，恐破壞蟾蜍山人情味，屆時柯文哲市長任內劃定面積最大的文化資產保存區將功虧一簣，盼以社區營造、文化保存為主做整體規劃。

蟾蜍山文化景觀是台北市柯文哲任內劃定面積最大、文資數量最多的文化資產，裡面共有1棟紀念性建築、2棟古蹟、7棟歷建、10餘棵市定老樹，台北市議員王閔生相當關心蟾蜍山建物保存及發展，日前在質詢時要求台北市文化局長蔡宗雄到蟾蜍山看看如今的殘破模樣，要求市府有所作為。

王閔生昨天找蔡宗雄、文資團體、學府里長李淳琳、台科大代表一同現勘。台科大總務長魏榮宗說，學校需耗資千萬修文資，勢必衝擊校務發展，願配合市府整體規劃進行撥用，釋出該區校地，但需市府主動洽談，盼盡快解決此事。魏榮宗也說，若由學校修復，未來一定是做校務使用，無法做為文化用途。

位於蟾蜍山第二排的煥民新村，目前由文化局接手整修，前排的日治農試所、蠶改場宿舍群所有權人則屬台科大。好蟾蜍工作室發起人林鼎傑說，就算文化景觀已指定多年台科大仍擺爛不修，連歷史建築的管理維護計畫都逾期沒交。

在地眷村第二代、投入聚落保存多年的學府里長李淳琳也認為，與其讓台科大一直拖，還不如由市府接手再利用，可達成社區、市民、校方多贏的局面。

社區發展協會理事長王永芝認為，前排歷史建物遲早要修，市府應化被動為主動，文化局長蔡宗雄更應負起責任主動出擊，而不是等台科提不可行的修復再利用計畫，只怕會一直耗下去，不但更花錢也對文資保存不利。

蔡宗雄在會勘中提出，可幫忙利用「老房子文化運動」媒合平台找尋團隊修復經營，若台科大撥用給市府，也可移轉給社會局做「青銀共居」或是轉給教育局給其他學校做使用。

不過，在地居民、文資團體仍希望蟾蜍山文化景觀以文化保存為主，進行整體規劃。林鼎傑說，柯市府應重視「公民參與示範點」的居民心聲，以「社區營造、里山慢活」的角度由文化局做整體規劃，讓社區完整發展，而不是媒合做其他用途，市府應回到根本，培力社區述說自己的故事，以呼應市長「無圍牆城市博物館」的概念。

林鼎傑擔心，若像陽明山美軍眷舍群那樣個別招商、拿來做餐廳，恐把蟾蜍山難得的人情味給破壞掉，屆時柯市長任內劃定面積最大的文化資產保存區將功虧一簣！

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