新埔國中禮堂將成列歷史建築 相傳靠賣愛國獎券集資興建

2019-06-24 17:52

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔國中的圖書館將被縣府以「新埔國中禮堂」名義，登錄為歷史建築。這個建物已有68年歷史，相傳是當年地方士紳透過賣愛國獎券集資所建，供新埔國中充當禮堂，也是該鎮乃至全縣當時非常重要的大眾集會場所，從鎮長就職、鎮代議事、到全縣鄉鎮首長會議，到稻作競賽、役男體檢等包羅萬象，建物更是當前全台少見保存完整且良好的戰後第1代建築代表。

新竹縣日前召開今年首次的「古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，由縣長楊文科親自主持。針對「新埔國中禮堂」案，審議委員們認為，這個禮堂從起造軼事、實際用途、乃至建築的形式風格等，都具有相當值得保存的價值。

透過考證發現，日治時日人在台重視於行政區內設「公會堂」，校園內則要有「禮堂」作為學藝場所，當成公學校內的講堂。戰後才新建的「新埔國中禮堂」，從啟用後到1950年代，除是學校的禮堂，也常常是很多公共事務或儀典的舉行場所，對當時的新埔或新竹縣都很重要。

在這裡，不僅曾舉行過鎮民代表大會、鎮長就職典禮，該鎮役男入伍前的體檢也在這裡進行，就連全縣的鄉鎮市長會議也在這裡討論過民生、產業、以及相關的灌溉水制度，縣府還在此辦過稻作增產競賽等。

值得一提的是，「新埔國中禮堂」內、外建築都維持得很好，是國內少數仍維持完好原貌的台灣戰後第1代建築。

建物內部天花板是木造的西式桁架，優美典雅。外部屋頂南、北2側的山牆面屋頂頂端，都把左、右兩坡屋頂的兩端切去一角，好像是削肩的背心切角頂，構成「切角式」屋頂，或被稱為「背心式屋頂」，整體建築外表簡約樸素，帶有幾何性的線條趣味。

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