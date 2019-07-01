扯！ 停車格滿到路中比車道大 迫汽機車搶道險象環生

2019-07-01 21:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鬧區光華路和尚志街口，新增2個路邊收費停車格，被畫到擠進車道內，汽機車經過被迫爭道，引發民怨，交通局今獲報緊急會勘，發現停車格多畫了80公分，屬於「畫滿畫壞」型，同意立即重畫改善。

此路段頻頻出現汽機車搶道窘況，原來是因為車道比停車格還小，由於中間還是禁止超越的雙黃線，經過此怪怪停車格的旁邊，只要閃讓機車、行人，汽車必會超線違規，將成為檢舉達人最愛出沒的地點，汽車為了避免壓、超線受罰，勢將車往右邊行駛，威脅機車騎士安全。

機車騎士經過此一路段時，必定左右為難，往左會擦撞汽車，向右會被停車格內的汽車開車門傷害，或鑽空隙時不慎擦撞右側車輛，只能被迫停在汽車後吸廢氣，令騎士抱怨、無奈。

交通局今天現場會勘丈量，確認車道僅寬5公尺，爭議的停車格寬度就達2.8公尺，道路縮減為2.2公尺，明顯比例不對，原來是沒有從最底邊量、畫，立刻要求廠商修正為格寬2公尺使道路寬度可以再加80公分（0.8公尺），即寬3公尺。

交通局表示，這兩格問題停車格有一個是卸貨專格，因應附近店家裝卸貨物，今年6月月下旬完工，還未抽驗才會出現狀況，全市目前有722個卸貨修車格，交通局將全面檢視其規格與位置，避免類似情況再發生。

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