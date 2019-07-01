打造智慧學習教室 他說還要配套做這個

2019-07-01 21:56

〔記者黃美珠／竹縣報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山說，課本不會發光，但是平板、筆電等3C產品卻會發光！特別是這些光是會傷害視力的LED藍光。而學前及國小期間是兒童視力惡化最快速的階段，如何避免濫用3C產品造成視力傷害，其實跟如何善用3C產品引起學習興趣，一樣重要。

陳瑩山說，根據衛福部「2030年兒童醫療與健康政策建言書」，台灣小孩有75%的週末主要娛樂就是使用3C產品，而青少年與兒童有手機的狀況並沒有城鄉差距，倒是偏鄉的小孩玩線上遊戲的沉迷比例偏高。3C產品螢幕的直接光源，長時間使用會大大傷害視力，特別2到13歲的年紀是視力惡化最急速的時期，也是近視防治最重要的時間。

所以他建議，兩歲以下的幼兒不宜使用3C產品外，2歲以後1天使用時間限制不要超過2個小時，2到6歲使用30分鐘就要休息10分鐘，但是1天不宜超過1個小時。

至於國中小學生上課使用3C產品做智慧教學，他建議校方安排這類課程1天頂多1到2個小時，且以輔助教學為宜，也就是1節課用個10分鐘左右即可。

由於近年我國積極推動全國國中小數位學習建設，新竹縣上個月才剛獲教育部表揚推動成效高居全國前5名。

因此他也提醒教育單位，打造智慧學習教室的同時，下課期間、特別是午休，就要配套安排學生從事戶外活動，讓眼睛可以充分做望遠的休息。

此外營養午餐除了注重均衡飲食，也可多給些深綠色蔬菜補充眼睛所需的營養，以降低藍光對眼睛的傷害。

新竹縣政府教育處表示，他們其實課間都有推「護眼操」，營養午餐也有多補充深綠色蔬菜，平時也常對學生宣導放下手機、多走出戶外親近大自然。

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