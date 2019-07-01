生物科竟然有錯字 全教會老師：影響作答

2019-07-01 18:04

〔記者林曉雲／台北報導〕今天大學指考最後一節考生物科，全國教師會生物科評論教師群分析，今年圖表分析多，試題屬於中偏難，閱讀理解思考能力較佳的學生，較易拿高分，時事題考出如31、32題組的非洲豬瘟，閱讀題2則是以唐獎得獎內容CRISPR入題。

全教會解題老師、台北市立成功高中老師陳慧君表示，今年指考生物科的免疫與分子生物學比例偏高，各章節試題配置不夠平均；此外，考題竟有錯別字未訂正，例如第15題的賀爾蒙應改為荷爾蒙，第33題的嗜菌體應改為噬菌體，可能會影響考生作答；應用生物仍以記憶的知識題型入題，不利學生作答，實驗題中的部分試題，以非課程實驗之操作內容命題，例如44和46題。

全國高級中等學校教育產業工會解題老師們則認為，今年生物科整份試題，大致符合素養導向的要求，考驗學生看圖、讀表的能力，且圖示與文字與前2年相較更簡明清晰；在考題範圍方面，如往常般，分子醫學和動物生理學仍是指考的主軸，植物考題則偏少。

全中教解題老師、成功高中老師王秀觀表示，今年考題也與生活時事結合，CRISPR／Cas9基因編輯技術以及非洲豬瘟皆入考題；實驗題方面較偏重概念，如44、46、47題並不需要做過實驗也可以判斷答案。

此外，王秀觀表示，構樹與南島語系的題組引用自科學人雜誌，應註明出處，答題方面可能會有bias，有看過文章的學生可以直接選答，不一定考驗學生的閱讀理解力。

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