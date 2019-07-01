指考生物科 補教：90分以上可望破百

2019-07-01 17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考今天最後一節考生物科，是考生拚醫科的關鍵科目，補教老師游夏和施懿修分析表示，今年出題沒有老梗，題幹比去年稍短，題目讀起來順暢，但考生看完題幹之後，需要思考才能答題，甚至非選第3題第2小題，還顯示出命題老師的「心機」，題目給的指引似有誘答考生往錯誤方向答題之嫌，因去年生物科爆難，90分以上僅50多人而已，今年有望破百人，但沒有90分以上很難拚醫學相關科系。

補教老師預估今年五標都比去年高，頂標估78分、前標估70分、均標估58分、後標估42分、底標估30分。

游夏老師表示，今年圖表題比去年簡單，題幹敘述也較簡單易懂，但非選題第三題第2小題，命題老師顯然有心機，在出題時誘答考生往錯誤方向回答之嫌。該題組是基因題，題幹指出，透過剪接體針對初始mRNA進行不同的剪接修飾，稱為選擇性剪接，用以增加基因的多樣性與變化。科學家發現，在一些特定情況下，選擇性剪接也會有內含子出現在修飾過的mRNA分子上，而內含子常常會含有終止密碼子，導致轉譯工作提前結束。

游夏老師分析，第2小題指科學家分析某植物在不同溫度下，甲乙丙3種mRNA的表現量如圖所示。「若該植物長年大多是表現mRNA甲的轉譯產物」，則選擇性剪接修飾可能在哪些溫度下產生？因為題幹特別標示甲，題目條件有誘導之嫌，考生如果只看甲，沒有看乙和丙，就會被錯誤誘答。

此外，補教老師們認為，第26題是第一次考胺基酸的頭端和尾端區分，採用大學生化概念，考化學和生物聯結，是跨科題；時事題如第31和第32題以豬瘟題幹引言，考病毒特性概念，不算太難答題。而第35題是圖表判讀，要和生物學認知聯貫起來，否則考生答題會有點吃力。

游夏老師表示，閱讀題有些複雜，考生可能會看題目看的很煩，題幹雖不長，但要融會貫通，亦即考生的實驗能力愈強，作答力就會愈強，理解實驗數據，才看的懂題目而能順利答題。實驗題則要考生針對實驗作出預測和判讀，要花時間去讀懂題目，但實驗題和非選題屬於平易近人。

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