轉乘雙鐵更方便 中市242、248路公車7/1上路

2019-06-30 12:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市7月1日起將新增242、248兩條公車路線，242路公車行經五權車站、台中車站、新建國市場、長安醫院、太平運動廣場、東平國小等地；248路公車則行經修平科技大學、台中軟體園區、高鐵台中站等地。台中市政府交通局長葉昭甫今日表示，這2線公車上路後，民眾轉乘台鐵及高鐵將更便利。

葉昭甫表示，242路公車行經東平國小、太平運動場、長安醫院、新建國市場、台中車站、台中家商、文化創意園區、公共資訊圖書館、五權車站等重要據點，路線經過樂業路、東平路、太平一江橋等當地主要幹道，串聯南區、東區及太平區，提供太平往返台中車站通勤、通學的新選擇，南區及太平居民前往新建國市場也更為便利。

此外，248路公車行經修平科技大學、瑞城國小、台中軟體園區、青年中學、高鐵台中站等重要據點，方便太平、大里居民快速抵達高鐵台中站及台鐵新烏日站，同時強化台中軟體園區交通便利性，提供沿線居民通勤、通學、休閒及轉運服務。

葉昭甫指出，這2路公車均採用電動低地板大客車，目前全市電動公車營運數量為160輛，為全國之冠；電動公車路線數也達23條，包含9、11、12、55、74、181、199、242、248、352、354、355、356、357、359、A1路、701、800、811、812、813、920及956路，在原市區、沙鹿、清水、龍井、大甲、外埔、后里、豐原、神岡、潭子、大里及太平皆可搭到電動公車。

交通局表示，242、248路公車營運時段均為上午6時至晚間10時，採固定時刻發車，如欲瞭解公車班次及停靠站點，可上交通局網站查詢，或使用台中公車APP、公車動態資訊系統即時掌握公車位置，節省候車時間。

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