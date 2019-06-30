5期環保大型車 進口、販售、領牌可延至後年

2019-06-30 11:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕第5期排放標準的大型車輛進口、生產、販售年限，可延長至110年8月31日，領牌期限延長至110年12月31日。交通部表示，已於6月28日修正「車輛安全檢測基準」，將原本明（1）日、明年1月1日將陸續實施的既有型式大型車新車，引擎內需強制加裝火災消防系統（自動滅火）、車道偏移系統、緊急煞車輔助系統等規範，延後至111年1月1日起實施；該規定今日正式生效，讓運輸業能有更多緩衝時間去汰換新車已符合法規，落實政府照顧運輸業美意。

目前台灣5期環保大貨車共有48513輛、5期環保大客車共19248輛，每年依據市場景氣、需求不同，平均新車販售數量近1萬輛。

政府針對老車防制空氣污染相關政策，行政院長蘇貞昌今年2月22日，向外界說明未來柴油大貨車不設淘汰年限、改用補貼等改良方法達到防制空污的目的，並朝「年限不要了、標準沒降低、幫忙多很多」等三方向規劃；總統蔡英文於今年2月27日接見汽車貨運業代表，宣示延長既有環保5期車輛生產販售期限2年政策，以減少車主負擔。

隨著總統、行政院長陸續宣示政策方向，行政院環境保護署率先於今年6月12日，修正「交通工具空氣污染物排放標準」第1條及第5條規定，明訂符合既有第5期排放標準車輛，今年8月31日前取得該署排氣審驗合格證者，可生產、製造或進口至後年8月31日止；交通部也在6月28日修正車輛安全檢測基準部分規定，配合環保5期車輛生產販售期限延長兩年政策，調整既有型式新車需加裝火災消防系統、車道偏移系統、緊急煞車系統等逾10個項目的實施時間，延後自111年1月1日起實施，讓現行無法符合這些新規的車輛，可持續進口、製造與販售。

交通部表示，後年9月起就不能再製造或進口環保5期大型車，但為讓8月底前就完成製造或進口車輛，或已有底盤會再交給車體業者打造車身，後續也能順利申請領牌；因此，交通部車輛安全基準延後至111年1月1日實施，就是要多給業者4個月打造車身、領牌的時間。

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