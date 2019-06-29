推廣在第特色 深坑四寶文化節熱鬧啟動

2019-06-29 17:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市深坑區公所今天在深坑兒童遊戲場舉辦「新北市深坑四寶文化節」，深坑豆腐及包種茶皆遠近馳名，黑豬肉與綠竹筍品質優良，尤其是滷肉加入竹筍，更是人間美味，今年為了讓民眾深入認識及品嚐「豆腐、黑豬肉、綠竹筍、茶葉」四大農特產品，首次舉辦「四寶夏令營」活動，邀請民眾一同樂遊深坑。

深坑區長劉新民說，「四寶夏令營」安排3梯次各3天活動，每梯次限額20位，主題分別為小廚家料理、產地解密、親子手作，更深入走訪四寶背後的故事，安排多項DIY、茶藝體驗、豆腐製作、豬肉料理、採筍等活動，讓民眾了解食物從產地到餐桌的過程。

劉新民說，今年的主活動以「農民力」為主題，象徵四寶的誕生，源於農民辛勤的汗水，坐落於會場的大型竹簍與四寶稻草人，增添農村意象，為讓民眾體驗手作樂趣，特別規劃「四寶竹筒飯DIY」、闖關遊戲、美食品嘗等活動，通過闖關遊戲者，可獲得特色帆布袋一個，現場還邀請歌手袁小迪演唱、momo親子帶動跳。

劉新民表示，四寶文化節是代表深坑的重要節日，希望有更多民眾走進四寶的世界，感受深坑農產美味，活動也與在地的福容大飯店、海灣假日飯店等在地商家合作，希望加強與各界合作，共同推廣深坑在地特色，並集結趣味、文化、在地與美食，帶給民眾更豐富的活動體驗。

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