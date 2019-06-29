重現百年傳統祭祀 北港義民廟文化祭乞神衣、結肉山盛大登場

2019-06-29 17:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣少數奉祀福建籍助官平亂義民所在的北港義民廟文化季，今天起盛大登場，重現百年傳統祭祀場景的「結肉山」，現場並有擲筊送義犬小神衣、義犬平安吊牌等文創品，保佑大小平安，熱鬧滾滾。

奉祀「義民公」的北港義民廟為清代抵抗林爽文事件殉難的108位義民及一隻義犬將軍，連同義犬將軍塚，廟內現有4座義塚，是全國唯一「塚廟合一」寺廟，每年農曆5月30日訂為祭典。

慶祝建廟230年，北港義民廟今天起一連2天舉辦「笨港義民文化季」，今年改良祭品特別以環保、真空包裝肉鬆代替肉品，重現消失80餘年的「結肉山」場景，祭典結束後分送民眾吃平安。

北港義民廟主任委員蔡義村表示，百年前地方民眾為表達對義民爺的敬意，每逢祭典都會準備豐盛的雞、鴨、魚、豬等肉品堆疊成塔，俗稱「結肉山」，但已消失數十年，今年則以肉鬆的真空包裝取代肉品，重現近80年前的「結肉山」場景又符合環保精神。

蔡義村說，義民爺公是鄉土守護神，義民精神就是守護在地價值的愛鄉精神，義民崇拜堪稱是民間信仰不可忽視的力量，盼透過祭典喚起大家感念先民、惜物愛人。

雲林科技大學文化資產維護系教授，也是台灣文化創意協會理事長曾永寬，除了帶學生前來參加活動，也展示義民廟文創設計，強調此次活動包括義民爺公祈福集福、義犬將軍小神衣擲杯、義軍崛起電音派對、愛犬寶貝勇闖迷宮記等7大主軸，還有許多可愛文創品，歡迎共襄盛舉。

從屏東東港帶小朋友前來參加文化季的蘇爸爸說，在屏東他也經常帶孩子去參加很多寺廟的活動，特別利用假日來北港義民廟還求得小神衣等文創品，大人小孩都開心。

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