中市綠川整治第三期 中央補助10.5億明年底完工

2019-06-29 15:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕前市長林佳龍規劃發包的綠川整治工程，第三期信義南街至大明路河段，今（29）日由市長盧秀燕主持動土典禮，預計明年底完工。盧秀燕說，整治完工後除可根除水患、改善水質，更將規劃周邊休閒綠地，讓民眾與河川更加親近。

綠川河道整治工程，林佳龍市府團隊以「全流域治理」方式規劃，包含綠空鐵道段（民權路至復興路）、長春公園（復興路至信義南街）及中興大學段（信義南街至大明路）等，預定2020年完工時可串聯周遭觀光景點，呈現鐵道歷史及都市人文的水岸休憩空間。

綠川信義南街至大明路段今日動土，改善河岸長度2.2公里。市長盧秀燕、水利局長范世億、立委黃國書、中興大學校長薛富盛等人都到場共襄盛舉，祝福工程順利，期望提供民眾優質的水岸休閒空間。

盧秀燕說，綠川是台中重要河川，歷任市長都很重視，因原規劃引起地方居民擔憂，市府傾聽民意、據以修正，才能順利開工，整治完工後除可根除水患、改善水質，更將規劃周邊休閒綠地，讓民眾與河川更加親近，營造台中新好生活。

水利局說，中央補助10.5億元，預計明年底完工，將採用低衝擊開發工法及海綿城市概念，以防洪為前提，進行汙水截流及淨化改善水質；景觀營造則結合在地特性，興大配合拆除原有圍牆、調整機車道營造大面積休閒綠地，讓民眾擁有更寬廣的休憩空間。

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