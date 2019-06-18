中市綠川、柳川失色？盧秀燕請大家拭目以待

2019-06-18 14:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市綠川、柳川在前市長林佳龍任內整治成功，成為知名打卡熱點，為舊市區帶來觀光人潮。市議員蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、謝明源今日質詢指出，市府去年綠、柳川舉辦多場活動，但今年快過了一半，仍靜悄悄，當地店家抱怨業績衰退，急得直跳腳。市長盧秀燕表示，綠、柳川維護經費、節慶活動都會繼續，今年更會有新構想，請大家拭目以待。

蕭隆澤、邱素貞、陳淑華、謝明源指出，綠、柳川整治成功，得到世界多個建設獎項，尤其綠川整治，甚至獲得被喻為「全球建築界奧斯卡」的「全球卓越建設獎」，成功吸引觀光人潮，帶來錢潮，成為另類台灣之光。

邱素貞表示，去年前市府在綠川、柳川舉辦6場次活動，包括綠川水岸電聲之夜、點亮綠柳川音樂會，以及綠柳川光景藝術裝置活動等，投入約1300萬元；綠、柳川去年及今年的維護費用相同，綠川683萬元，柳川504萬元，現在已經6月中旬，仍未看到完整活動規劃，讓人大失所望，希望不要換了市長就不行銷了。

市議員江肇國也指出，盧市長上任後，不止對綠、柳川無任何相關活動規劃，綠川品牌也被消失，甚至水利局長還在個人臉書上批評綠、柳川整治的工程設計，這種種作為，都讓綠、柳川整治計劃蒙塵。

盧秀燕表示，她不會批評綠、柳川，因為這是台中的記憶，要讓它更好，截至目前為止，相關維護預算均照常編列，清掃維護也都正常，因此，她要澄清，綠柳川不但沒有荒廢，所有預算、人力都到位，燈飾裝置在重要節慶也會點亮，且相關節慶活動會持續辦理，今年更會有新構想，請大家拭目以待。

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