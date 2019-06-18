百萬維護費？綠川2個月電費9萬元 中市府：還含保全、清潔...

2019-06-18 15:42

〔記者歐素美／台中報導〕盧市府上台後，屢被質疑「逢龍必反」不再維護綠川、柳川等前朝建設，市府日前更發布新聞稿指出，柳、綠川每月維護費用高達百萬元，但根據記者取得的綠川電費帳單，兩個月電費僅9萬餘元，市府「百萬維護費」說遭疑「灌水」；水利局今天表示，百萬維護費包括保全、清潔及抽水、污水處理等費用。

前市長林佳龍任內完成綠川、柳川開蓋及河岸廊道建設，受到國內外好評，不僅榮獲公共建設金質獎，綠川更得獎無數，最近更獲2019全球卓越建設獎（FIABCI World Prix D'excellence Awards）最佳環境文化類金獎，但網友屢質疑綠、柳川變髒、變臭，市議員甚至直指盧市府「逢龍必反」，刻意不用心維護綠柳川。

對於議員等指控，水利局日前發布新聞稿，指綠川河道鋪設卵礫石作為渠底導致髒汙，前市府為維持水質乾淨，打水井抽取地下水維持水質乾淨，短短幾百公尺的人工河道，平均每月花費百萬元維護。

但記者取得綠川去年9至10月共5張電費帳單顯示，包括景觀燈、汙水處理、澆灌等電力，綠川2個月電費僅9萬餘元，水利局所稱「百萬維護費」似有灌水之嫌；另新市府指控綠川採用地下水，但據了解，綠川的的水井是之前夫妻樁施工所留下的人工點井，抽取的水主要用於植栽景觀澆灌使用，水源枯竭時才會作為補充水使用，水利局「抽水地下水」說，難免予人故意引導「污名化」綠川的嫌疑。

水利局表示，柳川每月維護費約116萬、綠川約146萬元，包括電費及清潔、保全等人力，但費用主要以礫間處理為主，顯示市府所說的「維護費」其實主要用於污水處理。民眾認為河川開蓋本來就要維護，否則全部封起來最省錢省事。

水利局人員坦承，當初沒有想到相關經費會這麼多；以卵礫石作為渠底，因會生苔，反而讓民眾認為河水髒污，目前正設法解決改善。

前市府水利局長、現任交通部觀光局副局長周廷彰指出，綠川兼具防洪、景觀與親水的功能，在國內外獲獎無數，開幕後成為國內外旅客打卡熱點，也是中區再生一大亮點，帶來的效益遠多於付出的成本，盼新市府能妥為維護為宜。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法