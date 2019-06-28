長榮勞資昨見面算不正式協商？雙方均不證實

2019-06-28 10:57

〔記者鄭瑋奇、魏瑾筠／台北報導〕外傳長榮航空有主管昨日已與桃園市空服員職業工會代表，私下有非正式協商，長榮航空發言人陳耀銘表示，昨天桃空職工對案，是勞動部透過傳真發過來，他完全不知道雙方有碰面這回事，並開玩笑說連公關室都不知道，應該是沒有吧！

不過陳耀銘也說，公司內部今日仍持續針對桃空職工對案進行討論，開完會後情勢就會比較明朗，若認為有談判空間，就會與桃空職工見面談。

對於勞資雙方昨日有無見面，桃空職工會員代表出面受訪表示，雙方有私下協調，對協商來說，工會保持樂觀態度；不過，會後記者再向她確認昨天下午雙方是否有碰面，她又回說沒有。

交通部政次王國材則說，他不知道勞資雙方昨日是否有見面，但認為現在訴求已到收斂地步，雙方應該很快能夠得到共識。

王國材表示，現在交通部與勞動部的分工非常清楚，勞資協商完全交由勞動部負責，交通部則是將疏運計畫做好，靜待勞動部協調結果。

王國材說，交通部做好疏運應變計畫，能讓勞資談判有更好的時間、空間，協商過程也能更加理性；昨日桃空職工有把訴求內容寫清楚後，就能較聚焦的去討論，應該很快就能夠得到共識，不過雙方何時有機會回到談判桌，還是要問勞動部。

王國材說，雖然長榮接下來運能都幾乎能維持在60%，但今年再拚1200萬國外觀光客來台，很擔心罷工這段時間，會影響到國際旅客來台旅遊，交通部仍期待仍罷工能盡早落幕。

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