長榮罷工第8天 罷工空服員互給擁抱打氣

2019-06-27 23:07

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第8天，晚間桃園市空服員職業工會理事蘇倍儀，帶領現場約200名罷工空服員，一人手拿一朵玫瑰花，在《晚安台灣》、《島嶼天光》音樂陪襯下，互給彼此安慰擁抱、加油打氣，甚至有罷工空服員因此感動落淚，場面溫馨。

蘇倍儀先讓現場罷工空服員圍成四個長方形，接著在《晚安台灣》音樂的陪襯下，感性的要在罷工空服員沉澱下來，並伸出右手、摸著左心房，感受自己的心跳，對自己說，「妳辛苦了」，接著她說，我知道走到這一刻，大家的心大家的體力都承受著巨大的壓力，而現在我想要妳看著妳眼前的這位姐妹，因為在眼前的這個生命，她跟妳一樣，一起經歷了幾十幾百個小時，妳感受到的無奈、害怕、難受、顧慮，她都知道她都明白她都感同身受，現在我想請妳，給她一個最溫暖最具有力量的擁抱。

蘇倍儀讓罷工空服員互相擁抱完後，往左移動走向下個姐妹，並接著說，現在摸著妳的心，在這個姐妹面前，她或許是妳的學姐，也或許是妳的學妹，但在這一刻，我們一樣平等，不分妳我，看著她，讓她知道，眼前的她，為了我們的權利為了我們的尊嚴而放下這些害怕，因為她，我們一起走到現在，這份堅定、勇敢、團結，因為她，也讓妳變得更強大了，這樣的她是不是很耀眼呢？現在請給她一個最有愛最真誠的擁抱！

蘇倍儀繼續請罷工空服員再往左移動，然後她說，現在，再一次讓我們好好的感受自己心的跳動，在這裡我想要嘉許妳的勇敢，因為妳放下了顧慮，擔憂，害怕，妳為了我們的願景、為了我們要的未來，為了妳愛的家人，老公，男朋友，孩子，為了台灣的下一代，為了台灣的每一位勞工，妳奉獻了自己，付出所有妳能給予的，即使妳曾經懷疑過，即使曾經猶豫過，但現在的妳依然守護在這裡，這樣的妳，是不是很獨一無二，很美麗很卓越呢？現在放開妳的心，讓對面的這位姐妹，讓她將妳緊緊抱在懷裡，讓她給妳一個深深的擁抱。

「現在，再一次的把手放在我們的心上」，蘇倍儀說，回頭看，原來我們已經飛行了這麼久了，那曾經懵懂的自己，經歷一連串的淬煉，我們變得更勇敢更有智慧了，我們離鄉背井，將自己奉獻於這份職業，別上金翅膀的那刻，我們認真努力，我們沒有愧對自己沒有一絲懈怠，我們飛在三萬英尺的高空，和家人分別，我們學會了獨立勇敢，面對挫折委屈，我們不敢哭，我們不輕易哭，所以用微笑來化解所有的困難。

蘇倍儀說，走到今天，所有的累，所有的辛苦，妳眼前的這位姐妹她都懂，在場的每個人都了解，現在看著對方的雙眼，讓她知道，有妳在，不用害怕，即使有時候軟弱了，沒關係，她會在妳身邊的，陪妳哭陪妳罵，因為我們是彼此最堅韌的後盾，現在敞開妳的心胸，讓自己放下所有的畏懼，拋開世界所有的批評，把自己的愛和真誠，給予對面的姐妹一個最深刻最溫暖最有力量的擁抱。

最後她帶領現場所有空服員喊出罷工口號「空服員，團結；空服員，戰鬥；長榮罷工，一定成功」，氣氛沸騰。

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