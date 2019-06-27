3度現身長榮罷工現場 前台中縣長廖永來以行動力挺愛女

2019-06-27 22:43

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮航空空服員罷工邁入第8天，前台中縣長廖永來今晚第3度來到南崁長榮空服員的罷工現場，除了以行動支持愛女、桃園市空服員職業工會理事廖以勤，也向在場罷工空服員信心喊話，「大家團結能夠團結的力量，把這場抗爭、罷工，圓滿落幕」，獲得台下罷工空服員齊聲應「好」。

1989年代表民主進步黨參選台中縣長的廖永來，是台中縣第一位加入新潮流系的民主進步黨黨員。今晚他現身罷工現場，向在場罷工空服員說，在罷工的歷程裡，大家會遇到困難，這些困難當中，更要冷靜、更要把自己的感情凝聚在一起，這樣子才會成功。

廖永來說，現在公司不斷抹黑，說要拿三寶回去30餘位，其實現在不斷還有人繳三寶進來，現在已經超過2300多份了，這是一個非常大的抗爭的基礎，也是非常大的力量。

廖永來向在場罷工空服員喊話，不管外界怎麼想、怎麼看，都要留著這一些抗爭的人數，且大家的意見都趨向一致，這個力量才會繼續堅強，「意見可以討論但大家的意見要一致好不好」？立刻獲得罷工空服員回應「好」！

廖永來說，未來兩天，依他的判斷，可能會有一些談判，希望大家的意見可以漸趨一致，因為空服員的權利是一致，然後就是希望付錢的公司，能夠多珍惜空服員，空服員也會好好的服勤。

廖永來強調，罷工空服員跟長榮公司絕對沒有仇恨，包括警備室的人、保全公司的人、內部上班的人，都是在同一條船上，也包括地勤，如果沒有團結在一起，而分裂成兩邊的話，以後抗爭的可能就是地勤了，所以大家是同一條線的人，雖然這些人在資方的指使之下，會對罷工空服員有些不禮貌的行為，甚至在網路上寫些酸言酸語。

不過，廖永來說，大家絕對要有寬廣的心，希望能夠團結內部空服員的力量，希望可以團結任何一個可以團結的力量，好好壯大工會，把這一場抗爭、罷工，好好的做一個圓滿落幕。

廖永來也說，希望今天是罷工過程裡最後一場來講話，他也說，自己很疼女兒，而廖以勤媽媽更疼她，透露自己今天本來不能來，結果下班的時候，廖以勤媽媽一直打電話催，告訴他，「你一定要來、你一定要來」，所以他今天來了，也希望大家（罷工空服員）跟廖以勤站在一起，共同為這場罷工貢獻心力，有個圓滿落幕，大家加油。

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