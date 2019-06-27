「罷工爭勞權要大家一起承擔」 外籍航空主管：那利益呢？

2019-06-27 22:58

〔記者姚介修/桃園機場報導〕今天桃空職工長榮航空空服員罷工進入第8天，旅客影響人數已超過20萬人，總計行程受影響的旅客人數遠遠超過20萬人。有外籍航空主管表示，桃空職工副理事長廖以勤23日在機場說「在這條爭取勞工權益的路上，還需要大家一起承擔」的這段話，罷工空服員爭取自身「利益」無預警罷工，卻要地勤、廣大旅客共同承擔，也是這次罷工無法得到絶大部份社會大眾認同的主因。

一名外籍航空主管指出，這次桃空職工長榮空服員罷工，最大的敗筆是沒有提前預告，自勞動部表示將航空人員適用勞基法就是航空業勞資爭議的開始，因為全世界所有航空人員飛行員、空服員所用的工作時數有相關經過科學驗證的數據制定，也就是民用航空法內的航空人員作業辦法，辦法內容就是現在國際通用的工作時間法則。

民航局自始至終都沒有面對詳細說明，把問題扔給勞動部，平時民航局都會對航空公司進行查核，難道民航局查核人員都全部瀆職沒有發現這些飛行員、空服員都是違法超時工作影響飛安。

這名外籍航空主管也指出，這次罷工勞動部長還到現場慰問罷工空服員，無異是給罷工空服員打了一劑強心針，也是「火上加油」，甚至工會成員上政論節目直接說勞工要求在公司設立董事一席是勞動部長說是合法要求，也讓人不解勞動部在這次罷工扮演的角色為何？

外籍航空主管更指出，航空業屬於特殊行業，雖然罷工沒有預告期，但事關廣大旅客權益的公眾行業，當勞資雙方協商不成，會有30天的「冷卻期」，總統任命指派成立組成「國家協調委員會」從中周旋，如果還是無法解決，總統另成立「緊急委員會」調查，在此期間不得有罷工或類似行動，美國雖屬民主自由國家，但是運輸業有其不可取代的性質，儘管有勞資糾紛，但政府考量社會大眾旅客權益，才會由政府、法院介入，讓他們放棄罷工。

臨近國家的日本也是一樣，政府將航空業歸類在「強烈公益性質行業」，罷工要在內閣評估後送國會同意，而且在未來一年內要罷工，也需要在10天前預告。

這位主管語重心長的表示，罷工他並不反對，但是正當性在那裏？竟然要大家一起承擔罷工的後果，難道爭取的權益也會分給地勤？旅客？桃空職工如果罷工有預告期，不是在罷工兩小時前才預告，也不會造成如此衝擊，要旅客、地勤還有其他航空公司一起買單承擔，這是非常不負責任的做法，更無法得到認同。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法