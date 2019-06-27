竹南啤酒嘉年華開跑 苗栗縣民免費入場沁涼盛夏

2019-06-27 12:35

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮公所為活絡地方觀光及產業，今起至7月14日於崎頂新樂園舉辦「竹南啤酒嘉年華」活動，除了邀請台語歌手「4姊」江志美擔任觀光大使，也與台灣啤酒、育達科大餐旅系、中興商工餐飲科合作，結合在地特產的華寶西瓜推出特製「西瓜沙瓦」，期間苗栗縣民皆可免費入場，於海邊享受沁涼盛夏。

竹南鎮長方進興表示，早年崎頂海邊總吸引爆滿遊客戲水，但近年逐漸沒落，為重振地方觀光，找回往昔榮景，公所積極與在地廠商、農民等合作，推出啤酒嘉年華活動，以文化宴、音樂、啤酒、農特產市集為主軸，串聯周邊崎頂子母隧道、假日之森、龍鳳漁港、慈裕宮、龍鳳宮等景點，打造濱海一日遊行程。

今早方進興、江志美、台啤竹南廠長吳俊華、育達科大校長黃榮鵬、中興商工校長吳聲忠等人共同高舉高腳杯，宣告活動正式開跑；此次共為期18天，除了有觀光音樂祭演出，還有喝啤酒比賽、套酒瓶比賽、街頭藝人表演、全縣18鄉鎮市農特產品展售市集、7月6日還有五星級大廚利用在地食材推出創意料理供民眾品嘗。

方進興說，配合苗縣府積極推動的慢城、慢漁計畫，希望讓每位遊客造訪苗栗都可以放慢腳步，輕鬆感受苗栗的熱情及自然人文景觀，而此次啤酒嘉年華也開放縣民免費入場同樂，希望逐漸竹南的觀光特色，打造在地的夏日慶典。

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