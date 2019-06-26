暑假來了！ 國5逢週末將面臨21小時壅塞路況

2019-06-26 18:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕暑假將至，交通部高速公路局表示，國道5號將進入旅遊高峰，會經常性湧現大量車流，尤其週六南下及週日北上尖峰時段，每天均可能長達12小時。

高公局指出，東部暑假有許多大型活動，像是「2019台灣國際熱氣球嘉年華」、「2019宜蘭國際童玩藝術節」，將分別於6月29日、7月6日開幕。預估從6月29日起，國5南下南港系統至坪林於每週六上午8點至下午5點、北上宜蘭至坪林每週日上午11點至晚間11點，均易有車輛時速低於40公里的壅塞情形，等於週末有21小時會處於道路尖峰壅塞時段，呼籲民眾能避開該時段或多利用替代道路。

高公局表示，暑假期間的週末假日，將視車流情形啟動相關疏導及管制作為，以維持車流穩定，並提升大客車行駛速率，鼓勵民眾往返台北與宜蘭間，多搭乘公共運輸。目前國3南下轉國5南下南港系統交流道，及石碇－彭山隧道路段，設有大客車專用道；國3南下南港－南港系統交流道、國5南下石碇至爬坡道，及北上宜蘭－頭城，均可機動開放路肩通行大客車；國5入口大客車有專用道均不受匝道儀控管制等，高公局表示，透過這些優先措施，搭乘公共運輸單程可比自行開車可節省30分鐘以上。另外，國道客運配合宜蘭童玩節開行專車，並提供搭乘者入園折扣，民眾皆可多加利用。

民眾若暑假週末仍要開車行駛國5，高公局呼籲，南下避開週六上午8點至下午5點、北上避開每週日上午11點至晚間11點，或可彈性調整行車路線，改走台9線等替代道路以避開壅塞路段。

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