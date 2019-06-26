北市動物大健檢 29日健康迎客

2019-06-26 13:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園「不對外開放」邁入第8天，在這段時間裡，負責為動物健康把關的動物醫生們，除了例行的檢查、醫療之外，針對特定動物量身打造，包括台灣野豬、雲豹、長臂猿及灰袋鼠等物種，進行客製化「健檢套餐」，在29日重新開放參觀時，健康迎接遊客。

動物醫生團隊重視「預防勝於治療」，10幾年前推動全園動物的健檢，透過預先規劃並與各區館長、保育員共同合作，再加上動物醫生團隊，從聽診、觸診等理學檢查，到X光檢查、超音波到電腦斷層掃描等影像學檢查，及採血、驗尿、糞便採樣的臨床病理學檢查，出動大批人力及設備，幫動物的健康做把關。

經過多年的經驗及資料累積，動物醫生們掌握全園動物的健康狀況，了解不同物種的好發問題及治療之道。園方指出，像食肉目的動物，因常啃咬硬骨及食用高蛋白肉類，易出現牙齒或腎臟方面的疾病；雜食性的靈長類動物嗜吃甜食，容易衍生蛀牙及糖尿病等代謝方面的問題。

群居型動物容易因為打架而出現外傷；來自溫帶或沙漠環境的動物，因潮濕悶熱的天氣，發生皮毛方面的問題；有蹄類動物的蹄甲，則容易因磨損不足而變得太長，造成運動系統的問題。

園方表示，動物醫生們根據好發病因類型，在「不對外開放」期間，幫台灣野豬、雲豹、山獅、蒙古野馬、長臂猿及灰袋鼠等物種進行客製化「健檢套餐」，希望在6月29日星期六重新開放參觀時，大小朋友都能看得到健健康康的動物。

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