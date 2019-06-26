全國資深特優里長表揚大會 高市19名里長獲殊榮

2019-06-26 12:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕內政部今舉全國資深特優里長表揚大會，高市共有19名里長獲殊榮，其中15人榮獲「全國特優里長」、4人獲頒「內政2等、3等專業獎章」，市府政府民政局表示，19位里長是各區為民服務的里政精英，深耕里鄰基層事務，在地服務不遺餘力，卓越表現深受里民肯定。

內政部每年辦理資深特優里長表揚活動，今年由次長陳宗彥次長主持，高市榮獲「全國特優里長」有鹽埕區蔡德龍、前金區黃玉英、旗津區郭茂盛、大樹區張勝鋒、仁武區洪月琴、橋頭區吳建豐、阿蓮區何榮華、路竹區陳國強、湖內區劉寶霞、茄萣區陳茂生、彌陀區吳義雄、梓官區黃文讚、美濃區楊國源、六龜區張榮華、內門區蒙勝南等15人。

民政局指出，服務年資長達40年獲頒「內政2等專業獎章」里長有鼓山區洪吉祥、苓雅區林有定；服務年資達30年獲頒「內政3等專業獎章」里長有苓雅區黃清溪及岡山區呂煌龍等。

值得一提的是，前金區里長黃玉英不但分別在國小及警局長期擔任志工，且參加政府「資源回收」及「社區治安營造」工作更是獲獎無數；內門區里長蒙勝南年紀輕輕便致力推廣在地特有的宋江陣文化，使傳統藝術能得以傳承延續。

仁武區里長洪月琴則是市府環保局認證的環境教育講師，不但發揮所長投入里內社區營造綠美化工作，還四處演講教授植栽修樹技巧，成效顯著。

市長韓國瑜表示，里長在基層瞭解民情、反映民意，協助處理里內大小事務，是市府與地方基層溝通的最佳管道；這次內政部公開表揚的里長，足以證明為民服務表現，倍受里民的信賴與支持。

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