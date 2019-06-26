長榮空服員罷工》工會幹部：一起退 工會也不是不能接受

2019-06-26 11:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長榮航空空服員罷工第7天，桃園市空服員職業工會決議今天上午10點、下午4點、明天凌晨0點，以分組輪流討論方式整合意見，再於明天10點向資方提出，盼盡速重啟協商，工會幹部也對罷工空服員直說：「如果大家覺得我們一起退，我們只是要一個尊嚴，工會也不是不能接受！」

桃園市空服員職業工會統計，自20日罷工以來，工會已收取超過2200份三寶（護照、台胞證、員工證），幹部們說，工會決議今天上午10點、下午4點、明天凌晨0點等時段，讓罷工空服員們與幹部與共同討論，對於工會所提出八大訴求如何調整整合意見，並於明天上午10點，向資方提出具體的調整方案，希望能盡快重啟協商。

工會幹部直言，工會希望與資方盡快重啟協商，所以已經拉近八大訴求的共識，盼能解決此次爭議、早日恢復乘客的航空疏運，其中關鍵議題，包括日支費數額調整、禁搭便車條款等，都願意調整。

工會幹部還強調，對於勞工參與經營治理的議題，工會的目的，是希望勞工能取得經營必要的資訊、並能對高層決策提出基層意見，若能達到目的，工會也將不再堅持工會參與推派獨立董事或設立勞工董事的意見。

工會幹部雖持續向罷工空服員喊話：「姐妹們，要堅持到底！」卻也直言，我們要對抗強權、對抗專制，如果大家想要強硬對抗到底，也請大家讓人們看到的決心，「如果大家覺得我們一起退，我們只是要一個尊嚴，工會也不是不能接受！」

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