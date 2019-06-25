籲罷工空服員速回工作崗位 教官發簡訊「大門即將關起」

2019-06-25 21:40

首次上稿 20:36

更新時間 21:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空再度祭出攻勢？有長榮空服員表示，今天下午收到教官發出簡訊，指出總經理已在股東會上表示26日將公布7月份減班訊息，公司目前正在清點人力，來解決7月份可以直飛的航班次，若因人力不足砍班，就再也不需要那些人力；簡訊並指出，在公司風雨飄搖之際，已釋出最大善意，請罷工組員盡快取回三寶，或委託公司拿回三寶，盡快回到工作崗位上。

長榮勞資雙方攻防戰正式開打，公司日前接連祭出罷工出勤獎金、22K紅利獎金制度等利誘攻勢，今天又傳出有教官發布簡訊給組員，喊話要求組員盡快回到工作崗位。

簡訊內容指稱 「最近一些組員，積極詢問回來支援後，班表可否『漂白』，及公司可否表態不會懲處......姊妹們，在組員投下罷工票，義無反顧的交出三寶，到現在營業虧損一天天的增加。股東會上總經理表示，6/26就要公布7月份的減班資訊，也說現在公司正在清點人力，來決定七月份可以執飛的航班次，若因人力不足而大幅砍班，也就不需要那些人力了。在公司風雨飄搖之際，現在已釋出最大善意（原本6/21 22:00截止），歡迎參與罷工組員趕快回到工作崗位，若局勢已定時，班表的任何CODE已無任何意義，希望組員別再誤判情勢！請先拿回三寶，或者委托（託）公司幫忙拿回三寶，否則當大門關起，我們也無法幫忙了」。

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