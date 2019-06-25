長榮機師聲援空服員卻「大罵工會」 遭搶麥拉走…

2019-06-25 21:52

〔記者陳恩惠／桃園報導〕長榮空服員罷工進入第6天，現場靜坐抗議空服員改採3班輪值，今天下午有名長榮機師到現場聲援，他心疼罷工空服員，但認為罷工是兩敗俱傷，大罵工會並提出反罷工，不料，當場遭工會理事廖以勤、會員代表林昱嘉團團圍住，柔性勸導、不著痕跡地拿走麥克風，藉「請機師喝飲料」將他拉到舞台旁溝通。

當初機師工會罷工時，空服員們力挺到底，但這次長榮空服員展開罷工以來，只有機師梁學賢「梁老師」一人3度到場相挺，就連週日晚間舉辦的工會團結晚會，也有人預告會有機師工會成員前來，但是直到晚會結束，仍不見有其他機師前來，因此讓許多資深空服員私底下頻頻抱怨，「想當初我們是多麼地挺您們，當我們需要力挺時，您們又在哪裡？」

這名原先前來聲援的機師上台時，獲得所有空服員的熱烈掌聲及歡呼聲，但他上台第一句就說：「我要罵一下工會，我捨不得罵妳們（指底下坐著的空服員們），所以要罵一下工會，我不贊成罷工，其實工會走到罷工這一步就已經失敗，因為罷工就是兩敗俱傷，公司也失敗，工會有些訴求我也不大同意，比如勞工董事，就算是那位也沒辦法決定勞工董事。」

機師又說，「還有禁搭便車條款，其實這個條款對工會來說是相當自私的，因為工會要壯大自己，才會要求禁搭便車條款！」當他想繼續解說下去時，桃空職工理事廖以勤、會員代表林昱嘉立刻衝上前，分別將手搭在機師肩上，還出手將機師手中麥克風取走，然後將機師帶到舞台旁邊進行溝通，期間，機師神情相當不悅，甚至將脖子上會員識別證拿下交還，2名工會成員一路尾隨機師，企圖再溝通，直到機師走出罷工糾察線外離去。

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