央視的大外宣？德媒台灣街訪片被爆COPY央視訪問內容 網轟：惡意串謀

有粉專發文指出，日前觀看DW的新聞影片竟發現，有採訪台北市民眾的內容，竟直接照搬中國官媒「央視」的內容，連人帶發言都一模一樣，讓他直呼根本就是惡意串謀。（圖擷自臉書，本報合成）

2025/04/10 12:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「德國之聲」（DW）為德國國有的國際廣播公司，但有粉專發文指出，日前觀看DW的新聞影片，赫然發現當中採訪台北市民眾對中國軍演的看法，竟直接複製中國官媒「央視」，連人和發言都一模一樣，直呼根本就是惡意串謀，變成「央視的大外宣」。

「Translation Matters 翻譯有要緊」臉書粉專今上午發文指出，在4月2日看到DW News在YouTube的新聞影片，內容為中國進行重大軍演包圍台灣，歐盟希望各方保持克制，報導也播出國防部長顧立雄當天的媒體堵麥以及民眾接受採訪的內容，受訪的台北市民一樣都是檢討台灣總統、檢討兩岸關係，以及小老百姓就只是要和平安寧的生活怎樣怎樣怎樣的，完全是統派的立場和論調。

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「Translation Matters 翻譯有要緊」直言，「我正在揪心怎麼台北兩百五十萬人，竟然這麼剛好撈到三位民眾同一個調，也太不可思議」、「可是我也不意外，因為長期以來外媒報導有關台灣都是這種唱衰論調」。

「Translation Matters 翻譯有要緊」接著指出，原本以為這件事情就這樣過去，不料在清明連假期間5日看到央視的影片，卻留意到有受訪民眾看起來很眼熟，再比對先前看到的DW報導後卻發現，「被訪問的三位竟然就是央視CGTN這個影片裡面的其中三位，一點也不假、一點也不藏，連人帶言都一模一樣」。「Translation Matters 翻譯有要緊」直言：「無意間發現了DW News曬出他們的臭內褲，竟然是央視的牌子」。

對於兩家媒體竟共用一段「特定的台北街訪的特定的民眾及說法」，「Translation Matters 翻譯有要緊」在查詢影片上傳日期後發現，央視的影片早在3月31日就上傳，其實比DW的新聞影片還早，這也代表了DW新聞竟然剪接使用了央視供應的台北民眾街訪，讓他怒批「DW德國之聲真正成了央視的大外宣！」

「Translation Matters 翻譯有要緊」也強調，中共發動軍演是在4月1日早晨開始，而央視的影片上傳是在3月31日，他質疑「這些受訪民眾到底是在哪一天受訪？是真實的在台北街訪民眾嗎？有沒有可能街訪背景其實是動了手腳製作出來的？」

「Translation Matters 翻譯有要緊」也批評，「就不用疑問了，DW的新聞論述根本就是惡意串謀，使用了民眾對於中國政策及兩岸關係的看法來填塞對於這次軍演的想法」。為此他也呼籲「我要發動大家一人一信，把我的文章複製貼上，去要求外交部約談DW德國之聲在台灣的媒體代表，好好解釋為何成為境外敵對勢力央視的打手」，他也直言「我要外交部嚴厲懲處DW德國之聲，甚至考慮吊銷他們的記者簽證」。

有粉專發文指出，日前觀看DW的新聞影片竟發現，有採訪台北市民眾的內容，竟直接照搬中國官媒「央視」的內容，連人帶發言都一模一樣，讓他直呼根本就是惡意串謀。（圖擷自臉書，本報合成）

有粉專發文指出，日前觀看DW的新聞影片竟發現，有採訪台北市民眾的內容，竟直接照搬中國官媒「央視」的內容，連人帶發言都一模一樣，讓他直呼根本就是惡意串謀。（圖擷自臉書，本報合成）

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