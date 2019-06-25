獨家》電線桿怎麼了？不只長火龍果 這裡「桿」上開花…

2019-06-25 18:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕電線桿怎麼了？彰化縣今天傳出有一根電線桿長出一顆顆火龍果，令附近民眾看了嘖嘖稱奇；無獨有偶，田中鎮大崙里興酪路上也有一根電線桿，在端午節過後盛開一串串紅花，且不時傳來花香，原來是治療兒童蛔蟲症狀的中藥名花「使君子」，「桿」上開花奇景也令當地民眾感到不可思議。

這邊一整排電線桿，就只有這棵會開花！大崙里一鄰鄰長鄭崇堯說，興酪路二段上樹立一整排電線桿，每根都很正常，但位在741巷口這根電線桿在3年前卻開始冒出綠葉，起初大家不以為意，沒想到今年端午節後，竟然開出一朵朵紅花，早晨站在其下，還聞得到微微香氣，覺得神奇。

鄭崇堯說，電線桿開花後引起民眾好奇，研判當地常有鳥類聚集，應該是鳥類糞便排泄花的種子於此「播種」生長，加上今年雨量豐盛，因此吸收養分才開始開花。

田尾公路花園鳳凰花園業者許再生說指出，電線桿上的花卉是「使君子」，屬蔓藤類，是中醫著名的驅蟲藥，常見於民宅陽台、庭院，或做圍籬、拱廊等，通常在夏季6至9月開花，花剛開時由白色漸漸轉成桃紅色，也會散發出香味。

許再生說，使君子跟九重葛一樣，必須仰賴土壤養分才能生存，植莖不太可能只依附水泥做的電線桿就能生存，研判應是電線桿旁有使君子的藤蔓進入電線桿上的圓洞，再從柱體空縫往上生長，展開較粗壯的樹枝，研判爬這麼高至少要花一年以上時間，加上今年雨量多，才能順利開花而且開得茂盛。他也說，長在電線桿上，受限於植莖空間狹宅，養分吸收有限，通常約5至6年就易枯萎死亡。

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