電線桿長火龍果！ 鄉民驚呼給哥吉拉吃的

2019-06-25 14:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市浮圳路二段一根電線桿，近日突然長出一顆顆火龍果，一共7顆紅色果實懸在電線桿頂端超搶眼，令附近民眾前來爭相目睹，陳姓居民表示，這株火龍果樹已經斷根攀在電線桿5年了，今年第一次看到它開花結果，覺得很驚奇？難道吃電提供養分？有民眾笑說，這火龍果有電，應該是要給哥吉拉吃的！

火龍果正要進入採收，就被這棵電線桿搶先上市了。

當地民眾將這幅奇景貼上臉書「大員林生活圈」，引起民眾議論，有民眾表示，「好強，應該是小鳥帶的種子」、「生命會找到出路」，也有民眾認為，長在電線桿上，應該是「電龍果」、「富含電解質，應該好吃營養又刷嘴」、「真正的雷電果實」、「給哥吉拉吃的」，甚至有人要帶梯子去摘，但隨即有稱地主的人表示，避免危險，請勿摘取！

仔細看這棵「電龍果」，它僅有一根綠色枝條，懸空在2公尺高的電線杆上，枝條底部殘存幾根白色氣根，由於被雜草擋住，無從判斷是否長在土壤下。

尚甘檳榔攤陳姓業者表示，5年前在此開業，就看過電線桿上面長有火龍果枝條，可是因為枝條已斷根許久，以為活不了了，沒想到今年竟然看到它開花結果，不知道是不是今年雨水多的關係；王姓民眾也說好神奇，出入當地多年，沒想到電線桿可以長火龍果，特別來拍照打卡紀念。

地主低調表示，並沒刻意在此種植火龍果，也是經網路貼文才知道電線桿長出果實，由於很多民眾表示摘取？他表示，不會去摘它，因為鄰近高壓電線，為了安全起見，也呼籲民眾不要拿梯子來採取，以免發生危險。

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