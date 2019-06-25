退燒塞劑塞錯地方？女嬰媽媽控訴診所護士塞進這裡

2019-06-25 13:26

〔記者李容萍／桃園報導〕退燒用的塞劑要塞哪裡？桃園市中壢區一名媽媽在臉書「爆料公社」控訴，上週五（21日）因9個月大女兒發燒，帶往診所看病，醫生表示要替女童塞入肛門退燒藥劑，她詢問「確定不用趴著嗎？」護士拿著藥劑告知「站著塞」，連塞2次都掉了出來，第3次說塞好了，過程還怪女嬰太用力難塞，結果當她替女嬰穿尿布時，發現陰道口微微出血，懷疑院方塞錯位置，根本不是在肛門正確位置，讓身為媽媽的她當場理智線斷裂，痛斥：「請問你的醫德在哪？」

據了解，這位媽媽後來帶女兒到其他診所就醫，被質疑塞錯位置的診所表示，當天退掛號費並已經連絡上女嬰的媽媽，會進一步跟對方說明和溝通。媽媽在臉書粉絲團火大表示「那是什麼部位，我怎麼可能讓你這樣！」並強調不希望再發生這種事。

此PO文昨日引來網友撻伐，甚至湧入該診所留下負評，還說「護理師是雞腿換的嗎？」「護士真的有執照嗎？怎麼會把塞劑塞錯地方」。

該診所的一位醫師回應表示，雖然肛門和陰道位置相近，但塞錯機率微乎其微，護士都有經驗不至於塞錯位置，是否因此碰觸陰道口要再了解，而且塞劑不是尖瑞的東西而是藥劑，護士不會用力推，如果真有出血的情況且是塞劑造成，診所一定會負起治療和後續處理的責任。

對此案例雙方各說各話，桃園市政府衛生局表示，民眾如果遇上類似問題，可以撥1999市民服務專線，衛生局會請醫事管理科或相關承辦科處理。衛生局醫管科昨天已派員到該診所稽查，經查護理人員均有執照，但因未接獲媽媽反映，很難單就一方做判斷究竟塞劑有無塞錯位置。

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