又見醫療糾紛！ 知名診所遭判賠死者家屬342萬餘元

2019-05-23 13:26

〔記者溫于德／台北報導〕沈男赴台北市美兆診所進行健康檢查，醫師卻未發現他的肺部長腫瘤，直到沈後來因胸部肋膜積水住院，才查出胸部腫瘤已達7.4公分，最終因肺癌過世；家屬事後向兩名診所醫師提告索賠，同時要診所一倂負責。台北地院認定，沈未能及早就醫與醫師判讀錯誤具因果關係，判兩名醫師應連帶賠償沈的家屬342萬餘元，診所也需負起連帶責任，仍可上訴。

家屬主張，沈男2014年10月28日赴美兆診所健康檢查，就胸部X光檢查結果，報告記載「主動脈彎曲」，並未記載其他異常；但同年12月9日，沈因胸部肋膜積水到一間醫院住院治療，才發現體內有7.4公分大的胸部腫瘤，且已擴散至其他部位，並在隔年1月因肺癌病逝。

家屬後來返回診所調閱胸部X光片，並請另家醫院判讀得知，依X光片確實可以看出肺部病灶，再依照一間治癌中心醫院鑑定結果顯示可知，「X光片右胸近肺門處懷疑有一處2至2.5公分異常」；家屬表示，診所有必要進一步檢查卻不然，害沈男延誤就醫進而喪失存活機會，因此向兩名醫師連帶求償634萬餘元，診所也一同負責。

被告辯稱，沈男到其他家醫院檢查時，並未診斷出罹患癌症，兩天後再做一次檢查才發現是「轉移癌」，既然是轉移癌，代表已經是癌症第四期，即使健檢能查出病灶，也不影響沈的存活率；此外，沈當時來診所健檢時，並未填寫有咳嗽病症，顯示沈沒有肺癌徵兆。

被告也說，治癌中心醫院的鑑定結果僅懷疑有異常，卻未說明是否為肺部腫瘤，或腫瘤是否已經是第四期，加上沈男家屬也未指明診所醫師究竟何處判讀錯誤，認為家屬提告並不合理。

法官認為，依據致癌中心醫院鑑定結果提到：「第一年、第二年的胸部X光片看不出不正常的病灶存在」、「第三年X光片右胸近肺門處懷疑有一處2~2.5公分的異常，有必要繼續以X光或胸部電腦斷層做進一步檢查」、「X光穿透力是夠的」等語，足以證明X光片可以查出沈男病灶，且X片穿透力夠，兩名醫師卻誤判，已違反醫療常規。

法官認定，若非醫師醫療過失，沈男必然會再做檢查，不至於等到2個月後才發現肺門腫塊，因此，沈未能及早就醫與醫師判讀錯誤具因果關係，判兩名醫師應連帶賠償沈的家屬342萬餘元，診所也需負起連帶責任。

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