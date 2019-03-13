不滿整型效果 病患稱名醫勾搭女特助被起訴

2019-03-13 11:57

〔記者黃捷／台北報導〕彭姓女子曾在整型名醫蕭弘道經營的首爾醫美診所抽脂、補脂，因不滿手術後的效果，竟在診所的臉書網頁上留言，指蕭當著病患面前與護理長特助揉揉抱抱，懷疑到底是在酒店，還是醫美診所，甚至指控蕭外遇，「當小三都不用避嫌了嗎？」蕭事後怒告妨害名譽，台北地檢署日前偵結將彭女起訴。

檢警調查，彭女2017年9月間在首爾醫美診所的臉書上留言，指出：「回想當時第一次跟蕭院長諮詢，他的護理長特助就在身旁、身後對他捏捏拉拉抱抱，當時我只有一種感覺，到底那裡是酒店？還是醫美診所。」

幾天後，彭女又再次留言指出：「我的留言造成蕭院長家庭革命，她（指特助）背負小三罪名...」「我理所當然認定，蕭院長跟他的特助不是夫婦就是情侶（自己猜想很可能是小三扶正，畢竟老妻是敵不過有青春肉體的年輕美眉）...當小三都不用避嫌了嗎？」

蕭不滿自己及診所的名譽受損，控告彭女誹謗，彭女到案雖承認她有留言，但辯稱內容都是親眼見聞，並非憑空捏造。但檢察官認為，無論彭女所述真實與否，都只涉及蕭的私德，與公共利益及醫美專業無關，因此仍將她起訴。

今年65歲的蕭弘道，過去曾在馬偕醫院整形外科任職30多年，2013年才轉戰醫美，醫學經驗豐富，但也曾深陷醫療糾紛挨告，還被週刊爆料隱瞞已婚身分，周旋在前妻與小三之間，爭議不斷。

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