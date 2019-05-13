抽血瘀青護理師技術差？按壓、冰敷才是王道

2019-05-13 23:46

〔記者陳建志／台中報導〕許多民眾都有到醫療院所抽血的經驗，當抽血的部位出現瘀青時，常常會怪罪護理師「打針技術差」，對護理人員產生不信任感，其實扎針後出現瘀青的原因很多，包括扎針部位止血不完全、患者一直揉傷口，甚至患者本身血管壁太脆弱都有可能，建議民眾打針後確實按壓及冰敷，才是預防瘀青最有效的方法。

亞大醫院加護病房護理長蔣玉珍表示，為了篩檢特定疾病，以及協助醫師診斷疾病、追蹤治療效果，常常都會安排患者接受抽血檢查，但有些患者因止血方式不正確，造成抽血部位瘀青時，患者和家屬常會認為是護理師或檢驗人員扎針角度或深度有偏差，因技術太差才會造成血管受傷。

蔣玉珍解釋，當人體血管壁遭針扎過後出現傷口，這時血小板會立刻聚集，附在血管壁進行凝固作用，並產生纖維素將血球包圍，以達到初步止血效果，之後再慢慢修補血管壁，讓傷口恢復原本的狀態。

蔣玉珍指出，部分民眾打針後手臂會出現瘀青，主要是加壓止血不完全造成，建議民眾抽血後，需以棉花加壓止血傷口5分鐘，另外也可在抽血24小時內冰敷，48小時後再熱敷，都能有效預防瘀青，強調若患者本身年紀大、凝血功能不佳、血管太細，或血管壁脆弱的患者，抽血後都容易出現瘀青的狀況。

蔣玉珍並提醒，有些民眾會將抽血與打針後是否該揉散扎針部位混淆，通常這需視打針後針劑是否馬上發揮作用而定，若是注射油性藥物，需按摩5到10分鐘；若是注意疫苗，因注射後不須立刻發揮藥效，所以不建議搓揉打針處。抽血、點滴注射等打血管的針，拔針後則切忌不可搓揉傷口，以免因血小板尚未凝固，造成血管繼續出血而出現瘀青。

蔣玉珍提醒，抽血後應配合醫護人員的指示止血，若出現瘀青通常會在兩週內逐漸消失，當顏色由青紫色漸漸轉淡，變成淡黃色時，就能順利痊癒，強調瘀青並不會對健康造成負面影響，民眾不需太過擔心，若有問題也可與醫護人員溝通，避免出現誤解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/