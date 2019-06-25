戲偶子劇團巡迴偏鄉小校演出 秋行軍蟲也尬一角

2019-06-25 13:20

〔記者佟振國／南投報導〕秋行軍蟲來了怎麼辦？積極服務偏鄉學子的戲偶子劇團，今於南投縣埔里鎮太平國小演出「伯公拐不見了」布袋戲，團長邱豐榮特別將最近秋行軍蟲入侵台灣的重要時事融入劇情，藉此凸顯傳統農村裡農民、土地、神明三者的緊密聯結，培養學子愛護鄉土環境的情操。

透過行政院客委會協助，戲偶子劇團現於埔里鎮6所國小進行巡迴演出，「伯公拐不見了」故事內容是描述主人翁小桃子到伯公廟（即土地公廟）遊玩，看見廟裡的土地公神像似乎少了「伯公拐」，相傳「伯公拐」不僅是土地公法力的來源，也是祂一年一度的田間大出巡時的手杖，小桃子覺得應該要為伯公找出拐杖，偕同玩伴參考其他土地公廟的拐杖，以便幫伯公重做一個，呈現傳統農村農民與土地、神明密不可分的關係。

除了欣賞藝術文化之美，近來秋行軍蟲入侵，幾乎全台淪陷，將對台灣農業造成嚴重影響，農政單位、農民莫不繃緊神經，團長邱豐榮也特別將重要的時事融入劇情中，加深學童的印象，協助發現通報，也能成為台灣農業防疫的小尖兵。

太平國小校長陳俊豪表示，學區正是大坪頂蔬果專業區，學童家長幾乎都是務農，小朋友看到害蟲肆虐，農民收成無望，對劇情的感受也更加深刻，1個多小時的布袋戲演出讓學童看得津津有味。

邱豐榮指出，當初劇本完成台灣尚未發生秋行軍蟲入侵，現在已成全台重要農業議題，決定讓秋行軍蟲在劇中尬上一角，演出後學童的反映也超熱烈。

戲偶子劇團數年前推出台灣兒童土地三部曲，以3年為單位，陸續完成首部及2部曲，預計今年11月推出第3部，主要講述台灣早期族群發展從敵視、接受到融合的過程，南投埔里也將在愛蘭、蜈蚣社區各演出1場。

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