汐止秀山路坍方 今晨搶通

2019-06-25 11:16

〔記者林欣漢／新北報導〕近日連續大雨，昨天新北市汐止區秀山路137號附近社區前邊坡發生土石坍方，崩塌面積約330平方公尺，相關單位經過一天一夜不眠不休的搶修，在今天清晨6時許搶通道路，讓151戶住戶可以安全出入。

昨天上午8時許，汐止秀山路旁山壁土石突然坍塌，阻礙交通，市議員張錦豪第一時間接獲住戶通報，協助聯繫相關單位到場，張錦豪說，原本上午道路還可通行，上班民眾還可通過，但後來坍方範圍越來越大，連人也過不去。

新北市消防局指出，事故發生時，市府第一時間掌握狀況，市長侯友宜指示立即成立前進指揮所，經市府團隊與廠商漏夜不停地搶災，穩定邊坡、覆蓋帆布，於今天上午6時許搶通道路。

消防局長黃德清表示，今天上午召集市府團隊、區公所、社區管委會及大地技師等，考量邊坡穩固與住戶出入的安全，並基於崩塌處邊坡為私有土地，依據災害防救法第31條等規定，由公權力介入搶險穩固，並於今天中午12點前將現有道路交通錐改為紐澤西護欄，提升安全性，並持續清運廢土。另外，也請區公所將暫置於區公所對面運動場的廢土儘速清除，工務局儘速完成復原工作。

至於邊坡崩塌處上方的社區，已偕同大地技師再次勘驗地質狀況，並無危害之虞。同時，請汐止警分局與社區保全加強雙向通車放行管制情形，並以住戶安全為優先考量。

侯友宜強調，市府團隊與汐止區公所於災害發生時，立即調派災修廠商進行搶通作業，並請警察及當地保全協助交通管制及警戒。今天雖然已無雨勢，但土石含水量仍高，除對於汐止區秀山路坡地滑落災害加強邊坡穩固工作外，並請該社區住戶留意零星落石或坍方發生。

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