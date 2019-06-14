副市長來了...高雄岡山淹水 李四川會勘改善

2019-06-14 10:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市日前因鋒面伴隨西南氣流雙重夾擊，造成岡山等4處淹水，副市長李四川及水利局長李戎威連日來前往會勘，打通台19甲線高速公路下方排水及側溝間排水路，加速將排水分流導往至下游，緊盯應急措施改善工程，避免造成淹水情況。

高市6月11日鋒面伴隨西南氣流雙重夾擊，岡山、燕巢、阿蓮等地均有突發性大雨發生，部分地區時雨量都超過60豪米以上，造成台19甲線高速公路涵洞下方及岡山市區平和路等地淹水。

副市長李四川及水利局長李戎威前往淹水點會勘，緊盯應急措施改善工程，他指示在應急工程未改善前，應注意這幾處淹水點的安全防護措施，也呼籲汛期保持公共排水渠道暢通，是防範地區淹水最重要的任務。

水利局會同公路總局高雄工務段及相關管線單位，至台19甲線高速公路下方會勘後，派員打通高速公路下方排水及側溝間的排水路，加速將排水分流導往至下游，同時吊設太空包施作臨時圍堤，及調派移動式抽水機，加速嘉峰路低窪處側溝排水，並施作混凝土涵管，連通台19甲線兩側道路側溝，避免南側水流過大造成溢淹。

水利局也派員於岡山區平和路段，在整體改善工程未進場前，先設置移動式抽水機現場待命，同時調派人力至岡山區警悟巷，開挖後發現警悟巷側溝內有汽油桶、垃圾及固結水泥塊阻塞排水溝，並已調派機具打鑿並清除。

至於公共排水設施遭丟棄物品影響排水功能，水利局將委託公正單位進一步鑑定查明原因，將追究相關責任。

市府團隊將隨時監控氣象資訊，一旦發布颱風或豪雨以上特報，將提前通報各區清潔隊巡檢轄內易淹水路段、低窪地區水溝及洩水孔，並加強周邊垃圾清除，確保排水暢通，防止強降雨造成道路積水。

水利局呼籲民眾除由政府辦理清疏工作外，尚需民眾配合勿任意於道路側溝上加設斜坡、不亂倒油污垃圾，才可確實降低各區域淹水風險，及保障民眾生命財產安全。

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