高市成立秋行軍蟲緊急應變中心 李四川坐鎮

2019-06-13 20:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今成立秋行軍蟲緊急應變中心，由副市長李四川坐鎮指揮，他指示農業局整備防疫物資，並結合民政局動員各區公所，17日前全面訪視玉米、牧草、休耕地等重要作物疫情，加強讓民眾了解秋行軍蟲的辨識及通報機制，把握關鍵時刻，防範秋行軍蟲入侵。

農委會防檢局於6月10、12日分別公布苗栗、宜蘭、嘉義3處玉米田遭秋行軍蟲入侵，但尚未發現繁殖力和移動性都超強的秋行軍蟲成蟲，所以這2週是秋行軍蟲防疫的關鍵時期。

李四川表示，高市除了透過里政系統加強查報疫情，呼籲種植敏感作物如玉米、牧草農民務必提高警覺，更請民眾若有未用藥的零星種植作物，一定要提高警覺。

農業局指出，防檢局已公告玉米緊急防治藥劑有賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥，可供作緊急防治使用，並於高市主作物產區及港口、機場已布設33個性費洛蒙陷阱，引誘秋行軍蟲成蟲，搭配農業局針對禾本科各主要產區進行實地勘查結果，目前並無相關疫情發生。

農業局表示，秋行軍蟲的成蟲飛行能力極佳，1日內可飛行達100公里，搭配氣流最高可達200公里以上的距離，適當環境下生活週期短、繁殖力極強，雌成蟲一生可產下1500至2000顆卵，聯合國糧農組織列為全球預警的重要農業害蟲。

農業局說，民眾如有發現可疑害蟲，可透過「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」，「農作物天然災害即時回報APP」（安卓版、iOS版）通報，也可利用防檢局通報專線0800039131，或撥1999市民服務專線或農業局植物防疫及生態保育科7995678轉6159、6167。

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